Timonel PC: No puedo definir como dictadura a Venezuela si veo separación de poderes; en Chile no sé

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ahondó en la declaración pública emitiada este domingo sobre la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones de julio, y dijo que la tienda no comparte el término "dictadura" para referirse al régimen de Nicolás Maduro que estableció el Presidente Gabriel Boric.

La colectividad es la única del oficialismo que no se ha alineado completamente con la dirección trazada por el Mandatario al respecto, la que remarcó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano -controlado por el chavismo- validara el triunfo de Maduro, pese a las sospechas de fraude.

El jueves, Boric denunció que el régimen de Maduro es "una dictadura que falsea elecciones" y que la sentencia del TSJ, que avaló los resultados informados -mas no transparentados- por Caracas, "termina de consolidar el fraude" y está "signada por la infamia".

Tras la Comisión Política extraordinaria de la víspera, el PC declaró este domingo que comparte "el llamado de los países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario, lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales", pero igualmente instó a la comunidad internacional "a abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación" en el país caribeño.

Esta misma jornada, Carmona defendió en 'Estado Nacional' de TVN la posición de la tienda, aunque aclaró que no busca "entrar en un debate con el Presidente, porque quiero ser consistente en que respeto" su prerrogativa de conducir la política exterior de Chile, "a pesar de mi diferencia" respecto a la situación en Venezuela.

En ese sentido, puntualizó que "no compartimos, no tenemos esa conclusión" de que el régimen chavista sea una dictadura, e incluso planteó una comparación con nuestro país.

"No es dictadura, no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Dicen 'no, los poderes no están separados'. Bueno, no sé en Chile si están separados o no...", apuntó.

No obstante, "no soy vocero ni representante" de Caracas en Chile, sino "sólo hablo desde la mirada política de un proceso", y en nombre del Partido Comunista.

Y en ese respecto "la parte que a mí me importa es el proceso que viva el pueblo como proceso bolivariano", pero el hecho de "qué dirigentes elige, qué tono tienen los dirigentes, qué características... no tienen nada que ver con mi idiosincrasia, con mi personalidad, con mi forma de argumenta, por tanto, en ese debate no voy a entrar ni a favor ni en contra".

"Somos una fuerza política más que centenaria, que tiene una historia al respecto. No vamos a aceptar que nos asocien con una falta de compromiso democrático, con haber postulado dictaduras en el país", sentenció el exdiputado.

La semana pasada, Carmona también se había distanciado de ese planteamiento, asegurando que cuando Venezuela se asocia a una dictadura, se "está blanqueando" el régimen de Augusto Pinochet.

"ERROR HISTÓRICO", RECRIMINAN EN EL OFICIALISMO

La declaración del PC y la de su timonel provocaron, como en las últimas semanas, duras recriminaciones desde las huestas oficialistas y sectores cercanos al Gobierno como la Democracia Cristiana.

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) apuntó, primero, que en el Partido Comunista "por lo menos han sido más respetuosos con el Presidente respecto de que él conduce las relaciones exteriores y que él fija la política exterior de parte del Gobierno".

Sin embargo, "yo creo que es un error histórico lo que están haciendo, pero bueno, yo no soy militante del PC". De todas formas, enfatizó que "si algo no hay en Venezuela es precisamente separación de los poderes del Estado: no puede haber separación de los poderes del Estado si los tres poderes están controlados por el chavismo".

"Ellos prefieren estar al lado de Maduro que al lado del Presidente Boric. Yo me pregunto, ¿por qué tan lamentable declaración que deja a los ministros comunistas del Gobierno en una posición tan incómoda de tener que decidir si son leales al Presidente de la República de Chile o siguen manteniendo un cordón umbilical y una lealtad con Venezuela, pese al trato injurioso y humillante que le ha dado Maduro al Presidente Boric", deploró a su vez el senador socialista Juan Luis Castro.

Desde el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano analizó que "es difícil que uno mire estos antecedentes (de Venezuela), aún a la distancia desde Chile, y que no se comprendan como una clara deriva autoritaria de lo que fue originalmente el proceso bolivariano".

Ante ello, opinó "el foco tiene que estar en cómo se resuelve la crisis venezolana de una forma pacífica y democrática en vez de enfrascarnos en estos debates".

Por su parte, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, fustigó que "el régimen de Maduro hace fraude a las elecciones, persigue a los opositores, insulta a nuestro Presidente de la República, expulsa a nuestro embajador, y el Partido Comunista no es capaz de decirle a eso dictadura".

"El Partido Comunista finalmente lo que hace es respaldar al régimen de Maduro. Inentendible", reprochó el diputado.