Kast: La derecha en Latinoamérica está recuperando países destruidos por la izquierda

El excandidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, aseguró que, actualmente con Javier Milei en Argentina y por lo que hizo Jair Bolsonaro en Brasil, Latinoamérica está testimoniando que los gobiernos de derecha pueden recuperar los países destruidos por la izquierda.

"Son líderes de derecha que están recuperando y reconstruyendo países que han sido duramente afectados por la izquierda radical", aseguró en entrevista a EFE Kast.

El expresidenciable fue uno de los principales conferencistas este sábado en la ciudad brasileña de Balneario Camboriú de la quinta edición de la versión latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), el mayor movimiento de derecha del mundo.

"Yo creo que América, en general, está volviendo a ver las buenas cosas del emprendimiento económico, de la mejor calidad de la enseñanza... de manos de líderes de derecha que están recuperando sus países", afirmó.

Kast incluyó en la lista de gobernantes de derecha que destacan en Latinoamérica al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "que ha logrado recuperar la libertad y los derechos humanos a seis millones de habitantes".

Afirmó que, pese a las críticas de la izquierda a estos líderes, "nada identifica mejor a Bolsonaro y a Milei que el sentido común. Recuperar la libertad, recuperar la posibilidad de crecer como país, recuperar la seguridad personal... eso es sentido común. Eso no tiene nombre ni ideología", dijo.

"Defenderse de ciertas líneas de acción de la izquierda radical es importante y este encuentro va en esa línea. Hoy día en América tenemos dictaduras instaladas como la de (Nicolás) Maduro (en Venezuela), la de los Castro (en Cuba) y la de (Daniel) Ortega (en Nicaragua)", aseguró.

Sobre las elecciones presidenciales del próximo año en Chile, afirmó que, pese a que será el Partido Republicano el que defina al representante, siempre ha manifestado su deseo de ser nuevamente candidato: "Hoy en día estoy bien evaluado. Tengo una posición bastante conocida. Y hay grandes posibilidades de que sí sea candidato presidencial el próximo año", concluyó.

CREACIÓN DE UNA COALICIÓN PARA PRESIONAR LA SALIDA DE MADURO

Kast aprovechó su intervención en la conferencia para pedir por la libertad en Venezuela, sosteniendo que si la "narcodictadura" de Maduro no termina el 28 de julio, cuando están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, Latinoamérica tendrá que unirse para presionar por el fin del régimen.

"El 28 de julio tiene que llegar la hora en que acabe el régimen de Maduro y su narcodictadura tras más de dos décadas. No es fácil porque no hay garantías, porque el proceso electoral no es transparente y porque muchos dirigentes políticos están encarcelados por una dictadura apoyada por un poder judicial corrupto", dijo el líder de la ultraderecha.

Maduro es un peligro para la seguridad de Latinoamérica. Ahora en el CPAC Brasil 2024 https://t.co/d2Vpmo9OwD — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) July 6, 2024

Pero, agregó, si Maduro no es despojado del poder en estas elecciones, "tendrá que salir por la presión internacional y por eso tenemos unirnos y exigirle a la ONU y a la OEA que dejen de ser organismos de adorno y que dejen de cerrar los ojos para no ver las violaciones de los derechos humanos en Venezuela".

Agregó que las violaciones de los derechos en Venezuela y la privación de la libertad tienen que ser combatidas por todas las vías legales posibles.

"Venezuela merece ser libre. El país vive en la miseria y millones están exiliados en nuestros países y tenemos que ayudarlos a que puedan volver a un país libre", dijo.

"Tenemos que usar todas nuestras herramientas para desalojar a ese narcodictador, entre la cuales la creación de una coalición para ayudar a los venezolanos a liberarse de la dictadura. Es hora de que millones de venezolanos recuperen su libertad y vuelvan a su país", insistió.

APLAUSO PARA EDMUNDO GONZÁLEZ, OPOSITOR AL CHAVISMO

Kast pidió a los cerca de 3.500 militantes de derecha reunidos en Brasil un aplauso para Edmundo González, el candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y para María Corina Machado, principal líder opositora y que fue impedida de disputar las elecciones, por estar "jugándose la vida por la libertad en Venezuela".

La cita de la derecha latinoamericana también contó con la participación del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y será clausurada el domingo por el presidente argentino, Javier Milei.