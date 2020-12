El ex ministro Osvaldo Andrade valoró en El Primer Café el surgimiento de la candidatura presidencial de Paula Narváez, asegurando que su opción "resuelve una orfandad", en este ámbito, al interior del Partido Socialista. El ex timonel apuntó además que el apoyo a Narváez de la ex Presidenta Michelle Bachelet, "sin lugar a dudas, tiene un peso relevante, como una militante muy destacada (...) Por cierto el carácter de mujer de Paula constituye, hoy día, un plus, (a lo que se suma) el respaldo de Bachelet, como una 'superelectora', por decirlo de alguna manera, pero habrá que esperar que (los aspirantes a La Moneda) se desplieguen y la ciudadanía dirá cuál es la mejor alternativa". Andrade descartó, en esta línea, brindar apoyo pública a la ex vocera, al actual timonel Álvaro Elizalde o al senador Insulza, ya que tiene una "amistad personal" con cada uno de ellos.

