Senador Castro (PS): "No tenemos convicción ni prueba de que haya ganado Maduro"

El senador Juan Luis Castro (PS) afirmó este sábado que en Chile todavía no existe "convicción ni prueba" de que Nicolas Maduro haya sido reelecto en las votaciones presidenciales de Venezuela, cuyos resultados han sido fuertemente cuestionados tras diversas sospechas de fraude.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador oficialista afirmó que "Chile ha tenido una postura impecable desde el principio, el Presidente Boric ha sido taxativo, aunque eso no le gusto a Maduro, (que) nos sacó toda la diplomacia de Venezuela".

"Mientras no haya verificación y acreditación de que ganó Maduro, no se puede reconocer y ese principio es el que se está siguiendo. Otro momento político será cuando se establezca, en un plazo razonable, que eso ya no ocurrió, que es lo que ha sucedido hasta ahora en estos seis días: (donde) no hay actas, hay un consejo electoral que sigue diciendo que es Maduro, pero no se valida", enfatizó.

Castro explicó que "Venezuela dice que ganó Maduro, pero nosotros no tenemos convicción en Chile de que haya ganado Maduro, no hay ninguna prueba, y ese es el elemento que sustenta el Presidente de la República, y me parece que es razonable".

"Otra cosa es dar el siguiente paso que es el reconocimiento del otro candidato, pero cada momento tiene su afán, entonces, yo creo que en esto hay que ser prudentes y no precipitar otra proclamación. Mientras (no se ratifique) el principio principal, que es que se valide Maduro, no corresponde ir dando más pasos", indicó el expresidente del Colegio Médico (Colmed).

Finalmente, el senador Castro manifestó que "la conducta que está teniendo el Gobierno venezolano es dictatorial y autoritaria, porque está atrincherado en un auto resultado que ellos artificialmente instalaron ante la eventual derrota, pero como todavía no hay ningún documento de nada, Chile tiene que ser prudente, esto no es cosa de meses ni semanas, será cosa de días hasta que esto se pueda despejar bien".