Tribunal Constitucional admitió a trámite los pedidos de destitución de Allende

El Tribunal Constitucional informó esta tarde, mediante un comunicado, que resolvió admitir a tramitación los requerimientos presentados por diputados y diputadas en miras a la cesación del cargo de la senadora socialista Isabel Allende.

Una vez que sea notificada formalmente de la resolución del TC, la expresidenta del Senado tiene un plazo de 10 días para contestar el requerimiento de destitución, fundado en la polémica compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.

El abogado José Ignacio Núñez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma, dijo a Cooperativa que, "respecto del transcurso de este procedimiento, es difícil aventurarse con un resultado".

"Si bien no es la primera vez que el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de conocer de este asunto, no hay ningún antecedente, no hay ningún caso previo, en que el Tribunal haya fallado que un parlamentario o una parlamentaria deba cesar en su cargo por infringir la normativa constitucional", señaló el experto.

Desde el PS, el jefe de la bancada de diputados, Daniel Melo, recalcó que "lo que el TC hizo fue evaluar si las presentaciones cumplían con requisitos de forma. Confío en que cuando se pronuncie sobre el fondo, estas presentaciones no van a prosperar. La derecha y la extrema derecha buscan sacar ventajas políticas, tratando una vez más de destruir el legado del Presidente Allende".

Reacciones de los firmantes de los recursos

"Esto es lo que estábamos esperando. Esta es la primera etapa, el pronunciamiento en cuanto a la forma, y ahora lo que esperamos es que el tribunal vaya al análisis del fondo de nuestra presentación. Esto esperamos que se haga con la mayor celeridad posible", dijo la diputada de la UDI Flor Weisse, una de las firmantes del recurso de Chile Vamos.

Su par de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum, cuya rúbrica también está en el reclamo, dijo que están "satisfechos de que el TC haya accedido a nuestra petición de analizar este caso. Es muy grave que la senadora Allende haya transgredido la Constitución y la ley".

Señaló el diputado que "en el artículo 60 (de la Carta Magna) está claramente estipulado que los senadores, diputados y ministros no pueden tener conflictos ni ningún tipo de negocio con el Estado. Por lo tanto, esperamos que el TC actúe en derecho y no por consideraciones políticas".

En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado y jefe de bancada, Luis Sánchez, declaró: "Esperamos, por supuesto, que esto avance lo más rápido posible, que se den y tengan lugar todas las audiencias, que no haya una demora excesiva ni que se dilate esto".

El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, remarcó que esta primera definición "nos deja muy tranquilos, porque da cuenta de la solidez de nuestro requerimiento, y de que éste no tiene ningún vicio de forma. Ahora, el TC tiene que entrar al fondo del asunto, y la senadora Allende tiene que contestar".

Finalmente, la diputada RN Camila Flores enfatizó que "la norma es clara y expresa: señala que ningún parlamentario puede celebrar contratos con el Estado, y tiene la sanción tácitamente establecida del cese del cargo. Espero que el TC acoja esto con la celeridad que se necesita; no pueden haber señales de impunidad en nuestro país".

Ministra Fernández declara como imputada

Mientras tanto, se espera que la ministra Fernández declare hoy, vía telemática, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en calidad de imputada a raíz de la fallida transacción.

Esto, luego que la Fundación Fuerza Ciudadana -que encabeza el militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara- interpusiera ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del Presidente Gabriel Boric y "todos quienes resulten responsables" por el delito de fraude del Fisco.

Mañana declararán la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y la senadora Allende, también imputadas.

La parlamentaria abordó la situación el miércoles en el Congreso, donde dijo que se actuó "de buena fe" y que esto "no mancha el legado" de su padre.

En la previa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "el declarar como imputado depende solamente de que baste de que haya una querella contra alguien y automáticamente declara como imputado. Eso no es una condición relevante, pero hay otras condiciones que sí lo son, muchas veces hemos hecho mención a eso y es un criterio que tenemos como Gobierno que en este caso no se está cumpliendo lo más mínimo como para transformar en un elemento de alarma la pura imputación".

En el mismo tenor, el actual ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, destacó que iniciaron "un procedimiento administrativo, un sumario, para más que encontrar las responsabilidades que ya se han hecho valer, nada más y nada menos que con la renuncia de una ministra de Estado, para encontrar cuáles fueron los errores en los procedimientos y mejorarlos".

"Yo también llegué con un equipo jurídico nuevo que me ha ayudado a llevar adelante este proceso de cierre de la compraventa y queremos hacer las cosas bien y eso implica trabajar metiéndose en todos los detalles", indicó el secretario de Estado.

"Estamos haciendo cambios en algunos manuales e instructivos en el Ministerio para que estas cosas no vuelvan a suceder y el sumario nos indicará cuáles son las medidas en último término que vamos a tomar. Ese está en curso y no me puedo referir a ese procedimiento, por supuesto", agregó Figueroa.