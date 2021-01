12:22 - | "Quien gane enfrentará un desafío de ir con un candidato del mundo del socialismo... Eso lo hemos acordado. Yo espero que no solo sea el PS y el PPD, sino que sea con el Partido Liberal, la plataforma Nuevo Trato, independientes; hay todo un espacio de la izquierda social demócrata ", agregó el timonel y precandidato presidencial del PPD.

11:57 - | Heraldo Muñoz tras emitir su votación: "No me anticipo a nada, primero hay que esperar el veredicto militante y ciudadano. No voy hablar respecto a lo que puedo hacer" #CooperativaEnCasa