Las candidatos presidenciales se interpelaron fuertemente en el debate Archi de esta jornada. Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) aseguró que entre ambos aspirantes hay "una diferencia, cuando yo me equivoco, pido perdón y soy capaz de enmendar la posición", no obstante, José Antonio Kast (Partido Republicano) consultó al también diputado si "le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso, esa situación todavía no se aclara". El candidato frenteamplista, que alguna vez fue acusado de acoso y no de abusos, catalogó esta interpelación como "grave y lamentable" por usar "espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. Yo he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible, porque no tengo nada que esconder, a cualquier investigación de carácter judicial".

