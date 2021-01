Briones y eventual candidatura: Me honra, pero el Presidente cuenta absolutamente conmigo

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se mostró sorprendido tras el surgimiento de su nombre como presidenciable por Evópoli y señaló que "no es algo que tuviera en mi retina, ni contemplado ni buscando".

El fin de semana se agitaron las aguas al interior de Evópoli, luego que el candidato por el partido y senador, Felipe Kast, decidiera dejar la carrera presidencial para abrir espacios a "nuevos liderazgos" y, de esta manera, ayer domingo surgió el nombre de Ignacio Briones, quien ha sido ampliamente valorado por el oficialismo.

Esta jornada el titular de Hacienda fue consultado por la posibilidad de ser abanderado, quien apuntó que "esto me toma por sorpresa, es un honor grande obviamente que gente del partido, relevante, piense en uno para desafíos como este, pero hoy día yo estoy full abocado a ser ministro de Hacienda".

"Estuve trabajando todo el fin de semana en los proyectos de ley que tenemos por delante, asi que ese es mi compromiso: soy ministro de Hacienda", aseguró y agregó que "esa es la motivación que hoy día lo que me convoca, todas mis energías están puestas ahí".

Además, indicó que "a mi me honra, me pilla por sorpresa, no es algo que tuviera en mi retina, ni contemplado ni buscando".

Y, al ser consultado por la posibilidad de dejar el cargo, Briones dijo que "el Presidente hoy día cuenta absolutamente conmigo" y añadió que "tenemos proyectos urgentes, no hemos parado y no va a parar porque hay desafíos importantes que van en beneficio de los chilenos y las chilenas, en un momento difícil".