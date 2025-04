Carolina Tohá: Esta candidatura no entrará en ningún tipo de negociación

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, aseveró que se abstendrá de cualquier discusión sobre listas parlamentarias o cupos partidarios, debates que considera "cálculos secundarios" al compararlos con el objetivo de que la centroizquierda gane en noviembre.

"Están muy bien las discusiones de los partidos, y ellos son soberanos, yo los respeto, pero creo que no podemos poner en cuestión de qué se trata esto: ofrecer al país un proyecto para encabezar un próximo gobierno en épocas turbulentas, en que tenemos una derecha que está jugando con propuestas retrógradas e irresponsables (...), como centroizquierda, tenemos la obligación de poner eso por delante", emplazó en El Diario de Cooperativa.

Por lo anterior, "más allá de que cualquier partido puede tener sus candidaturas y tomar sus decisiones -yo soy partidaria de una primaria con todos los que quieran competir, no tengo problema con eso-, esta candidatura no va a entrar en ningún tipo de negociación. Va a seguir adelante buscando sumar apoyos y participar en una primaria, porque no creemos que la magnitud de los desafíos que tenemos al frente se pueda subordinar a cálculos secundarios".

La exministra precisó que "está como en el aire que la discusión presidencial tiene miles de variables, y yo creo que tiene una sola, que es Chile. No tiene que ver con cómo se negocia la lista o los cupos, nada de eso".

"Esta candidatura no está en discusión en virtud de negociaciones de otros temas, (sino que) va a proponerse al país. Los partidos harán sus negociaciones, pero yo no voy a poner en discusión que vamos a proponerle un camino al país, porque con convicción, he tomado la decisión de ser candidata", remarcó.

Por lo pronto, Tohá reflexionó que "este proceso tiene varias etapas por delante, y en las que se han cursado hasta ahora, la verdad, es que esta candidatura es la que hoy ofrece más posibilidades de ganarle a la derecha, más posibilidades de llegar a segunda vuelta, más posibilidades de ganar una primaria, y más posibilidades de que esa primaria la gane el Socialismo Democrático, y en eso, todas las encuestas son coincidentes".

"No aspiro a ser candidata sólo del oficialismo"

Consultada sobre las conversaciones para una primaria de su sector, Tohá dijo esperar que "tengamos una primaria competitiva, que lleguemos con propuestas de candidaturas que tengan fuerza, para que sea convocante para la ciudadanía, y mucha gente vote".

"La gente tiene que percibir que hay algo en disputa, que algo se va a definir. Tú vas a votar cuando sientes que tu voto va a incidir en una decisión, y eso es lo que tenemos que lograr: una primaria donde los ciudadanos diriman algo real, y creo que eso va a conseguirse", estimó.

La carta PPD acotó que, para ser competitiva, deben participar "al menos todos los partidos del oficialismo, (aunque) a mí me gustaría incluso más amplia que eso, porque creo que para disputar la presidencial, hay que construir una mayoría; no sólo lo creo, es un hecho de la causa, y eso va más allá del oficialismo".

"Al menos yo, no aspiro a ser candidata solamente del oficialismo, sino que a construir para la etapa que viene una mayoría más amplia, que permita sumar y convocar más allá de las fronteras de los que hoy apoyan al Gobierno del Presidente Boric", manifestó.

De hecho, indicó que "hemos conducido conversaciones con gente que está más allá de la centroizquierda que actualmente está en el Gobierno, incluso con gente que estuvo en el Rechazo en su momento, y que tampoco están contentos; ese sector no encontró un nuevo domicilio ni una nueva propuesta. Aspiran a que construyamos un espacio político diferente".