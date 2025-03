Senador Espinoza dice que Tohá debe "remediar heridas" con el PS

El senador socialista Fidel Espinoza abordó en Cooperativa las primarias presidenciales y tomó distancia de la intención de un sector de su partido de cuadrarse con la candidata del PPD, Carolina Tohá, porque "ella, muchas veces, tuvo una lejanía extrema con nosotros, no nos escuchaba, y esas heridas tiene que remediarlas".

Desde la militancia del PS ya comienzan a surgir apoyos públicos a la extitular de Interior -carta del oficialismo mejor evaluada en las encuestas-, pese a que el partido, como institución, no ha definido un nombre de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

En este contexto, Espinoza expresó que "sería un error que no tuviéramos candidato propio. No nos relegamos a apoyar a Tohá, pero eso ocurrirá si ella gana una primaria grande, no una trucha como la de tres o cuatro años, donde votaron 500 mil personas. Ese proceso ni siquiera fue legal, porque no se inscribió en los tiempos correspondientes".

En el oficialismo "debe haber una primaria legal donde participen todos y no sería justo que el Partido Socialista -habiendo otras candidaturas de los regionalistas verdes, los liberales, los demócratacristianos-, siendo el partido más fuerte que tiene la centroizquierda en Chile hoy", no tuviera una carta propia, dijo el presidente de la Comisión de Pesca.

"Eso sería muy grave, no solamente por el tema presidencial, sino que también por la plantilla parlamentaria que es muy importante para lo que viene, porque ya hemos sido testigo de todas las trabas que hemos tenido por no tener mayoría en el Senado", añadió.

Por ello, el senador afirmó que va a "luchar para que eso (tener un nombre socialista en las primarias) ocurra. Creo que no tenemos más allá de dos semanas (para zanjarlo). Si no sucede, repito: va a tener repercusiones en nuestra lista parlamentaria que van a ser absolutamente responsabilidad de quienes hoy día nos dirigen".

"Quiero mucho a (la timonel del PS) Paulina Vodanovic, (...) pero ella tiene la responsabilidad de generar dentro del partido este debate, y no entregarnos así de buenas a primeras a la candidatura de Tohá que, dicho sea de paso, tampoco se portó de la mejor manera en los tres años que estuvo como ministra del Interior con el Partido Socialista", reafirmó Espinoza.