Cecilia Pérez amenaza dejar RN por el portazo a primaria Matthei-Carter

La exministra Cecilia Pérez (RN) amenazó con salirse del partido si éste no apoya realizar una primaria entre su abanderada presidencial, Evelyn Matthei, y el exalcalde Rodolfo Carter (exUDI).

Carter acudió esta jornada a la sede de RN para convencer a sus dirigentes -el presidente, Rodrigo Galilea; y la secretaria general, Andrea Balladares- de celebrar una primaria entre dos personas, luego que el partido expresara que "no tiene mucho sentido" realizarla sin Ximena Rincón, José Antonio Kast ni Johannes Kaiser.

Ni Kast ni Kaiser -cartas republicana y libertaria, respectivamente- han tenido la disposición de participar en el proceso, pese a la insistencia de Chile Vamos; y Rincón no puede ser incluida porque Demócratas, partido que ella cofundó y que la proclamó como candidata, no se ha constituido en todo el país.

En este escenario, RN, durante su reunión con Carter, ratificó su negativa a realizar una primaria entre dos personas, lo que fue criticado por la exministra Pérez, que también fue jefa de gabinete del otrora jefe comunal.

"Hoy tengo la convicción de que estamos muy lejos de que tengamos una primaria, lo que encuentro lamentable", dijo, luego de acompañar a Carter a la cita.



"Es un error de principios y convicciones, y para los que han afirmado que esto (de rechazar una primaria de dos personas) es táctico, pues también es un error de estrategia y de táctica. Es una de las cosas que hacen pensar si hay lugar donde uno quiere estar", manifestó la antes titular de la Segegob.

Carter: "Tomaré otro camino afuera de Chile Vamos"

Por su parte, tras la reunión, el exalcalde de La Florida expresó que "ellos (RN) han sido muy francos: no están de acuerdo con una primaria de dos personas. Si esto continúa, no habrá primarias en la derecha. Es un mal pronóstico, porque Matthei no iría a ese proceso y yo no estoy dispuesto a seguir esperando más allá del día de mañana (viernes)", dijo Carter.

"En caso de no haber primarias, tomaré otro camino afuera de Chile Vamos", adelantó el militante UDI, el cual consiste en asumir una candidatura senatorial bajo el Partido Republicano.

En tanto, la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, volvió a insistir en que "lo ideal sería tener una primaria con todos los partidos que votaron en contra de la primera propuesta del texto constitucional en 2022. Eso hay que tratar de lograr hasta el último día, es lo mejor para Chile", afirmó, durante su gira por Punta Arenas.

"Ir con un solo candidato nos permitiría ganar en primera vuelta; creo que todavía hay tiempo y que hay que seguir insistiendo", aseguró la exministra del Trabajo.