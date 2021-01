Comunes confirma que Beatriz Sánchez "no está disponible para el desafío presidencial"

Beatriz Sánchez puso fin a la incertidumbre y ya comunicó a la Mesa Nacional del Frente Amplio -como se especulaba hace meses- que no será candidata presidencial en miras a la elección de noviembre.

Lo confirmó el presidente del partido Comunes, Jorge Ramírez: "Beatriz siempre nos ha planteado que está al servicio del proyecto colectivo del Frente Amplio, pero ha planteado la necesidad de encarar desde un espacio distinto al presidencial este periodo".

"Ella nos ha planteado que no está disponible para enfrentar el proceso presidencial que viene y que, por tanto, va a buscar un rol protagónico en un espacio distinto", dijo Ramírez a La Tercera PM.

"Eso es algo que se viene conversando hace meses en el Frente Amplio y ella nos había pedido reflexionar y pensar su rol en este periodo. (...) Era nuestra candidata natural, pero entendemos que ha decidido aportar de otro espacio que comunicará en los próximos días", añadió el timonel, que durante los últimos días apareció intentando levantar la opción presidencial de Fernando Atria, que ayer cerró la puerta a ello en Cooperativa.

¿Candidato Boric?

Pese a no contar, ahora, con Sánchez ni Atria, Ramírez aseguró que "el Frente Amplio va a levantar una candidatura presidencial" para "ponerla a disposición de una primaria legal de todas las fuerzas de cambio y transformación, para poder enfrentar al candidato de la derecha y de los sectores más conservadores de la Concertación".

"Nos gustaría construir una cancha nueva y ahí esperamos encontrarnos con los liderazgos de Daniel Jadue y Paula Narváez", dijo, de hecho.

¿Cuáles son los nombres en carpeta? "Siempre es difícil hablar de nombres, puesto que muchas veces se van teniendo diálogos y conversaciones que no terminan en buen puerto, pero es evidente que hay figuras importantes en el mundo del Frente Amplio, como (Gabriel) Boric, (Jorge) Sharp o Doris González. No me atrevería hoy a cerrar un nombre, porque estamos en un proceso de diálogo y conversación", indicó.

Según adelantó el medio digital Ex Ante y La Segunda, Beatriz Sánchez anunciará públicamente mañana miércoles su candidatura a la Convención Constitucional por el Distrito 12, que incluye a las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo.

Disculpas públicas

Tras la entrevista que entregó Ramírez a La Tercera, el presidente de Comunes usó su Twitter para disculparse con Beatriz Sánchez y el Frente Amplio por "pasar por encima de nuestras instancias".