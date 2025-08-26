Figueroa: A Lagos Weber no le compete responder a presidentes de partidos

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se enfrentó con fuerza a las críticas emitidas por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero del comando de la candidatura presidencial de Jeannette Jara, contra el timonel del PC, Lautaro Carmona, quien criticó al exministro de Hacienda Mario Marcel apenas dejó su cargo.

Carmona cuestionó la priorización de los gastos estatales por parte de Marcel y alegó que se había dado más importancia a los recursos que a las necesidades sociales. Y Lagos Weber le respondió que cada vez que el presidente del PC dice algo "genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia y de ruptura".

En El Primer Café de Cooperativa, la dirigenta afirmó que "la opinión del partido se entregó en distintos momentos, también conversando con Marcel respecto de su gestión, de la necesidad de hacer los mayores esfuerzos para que en conjunto con la responsabilidad fiscal pudiéramos darles soporte a las políticas sociales".

Y sobre el impacto de lo que diga el timonel del PC en la candidatura de Jara planteó que "insistir en esto de tratar de poner una tensión entre lo que diga cada uno de los presidentes de los partidos, y que la candidata tenga que salir a responder, no es un problema de las declaraciones de Lautaro Carmona como presidente del Partido Comunista; es un problema de los medios de comunicación, que insisten persistentemente en tratar de poner la vocería del partido en una candidata que trasciende las fronteras de nuestro partido".

Además recordó que Jara "es la abanderada del sector y tiene que hablar de sus propuestas, tiene que hablar de la gira que está realizando. Distinto es lo que ocurre con los voceros del comando. En el caso del senador Lagos-Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de esta agenda de la candidata, y no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función. No es vocero de la coalición; es vocero de la candidatura, y por lo tanto su labor principal es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata, que como digo es una gira nacional".

"Yo diría que pongámonos a hablar las cosas como corresponde, la abanderada del sector tiene que hablar sobre programas, sobre propuestas, sobre el recorrido que está haciendo, y no pretender encapsularla, que es un debate que por lo demás a la ciudadanía harto poco le importa, sobre lo que dice o no dice un presidente del partido", sentenció la expresidenta de la CUT.