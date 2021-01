Heraldo Muñoz: Soy bacheletista, pero no hay que anclarse en el pasado

El presidente del PPD y precandidato, Heraldo Muñoz, se reconoció como un "bacheletista, sin embargo, llamó a mirar hacia el futuro y no anclarse en el pasado.

En una visita a Talca, donde apoyó a los candidatos de su partido para las municipales, Muñoz se refirió a la candidatura de Paula Narváez, quien recibió el apoyo explícito de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El ex ministro afirmó que "soy 'bacheletista', pero no hay que anclarse en el pasado. No hay que quedarse en el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, hay que mirar hacia el futuro. Me siento orgulloso de haber sido canciller y de ser parte de un Gobierno que impulso reformas importantes y que habló por primera vez de un proceso constituyente".

"Somos varios los que nos sentimos identificados con Michelle Bachelet, pero ya es sabido que en el marco del Partido Socialista, la Presidenta apoya a Paula Narváez, lo que es legítimo y me parece bien", agregó Muñoz.

Sobre la corriente del "bacheletismo" como posible engranaje de unidad en la centroizquierda, el ex ministro de Relaciones Exteriores señaló que "si alguien puede y quiere alimentarse del pasado, me parece bien, pero insisto en que hay que mirar hacia el futuro".

Finalmente, Heraldo Muñoz, llamó a los militantes del PPD y a los independientes a participar en las primarias del PPD del próximo 31 de enero.