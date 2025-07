Hoffmann: Jara ha logrado conexión, pero Matthei tiene mejores propuestas

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, destacó en Cooperativa que la abanderada oficialista, Jeannette Jara, ha logrado una conexión con los votantes, pero recordó que las elecciones se ganan con propuestas, asegurando que las de Evelyn Matthei son "más sólidas".

En El Primer Café, Hoffmann planteó que "hemos visto lo exitosa que ha sido la conexión que ha tenido Jeannette Jara, a pesar de su militancia, en temas más humanos, más blandos, en conocer una parte distinta de ella, y eso no tiene color político. Eso también lo ha tratado de hacer, lo ha hecho, Evelyn Matthei, y a mí me parece que está bien que uno vaya conociendo también otros aspectos".

"En esta parte de la campaña, lo que vamos a ver y lo que debiera ser lo más relevante, más allá de los atributos, deben ser las propuestas, de cómo uno sintoniza con las propuestas y en eso, creo que hasta ahora, porque estamos recién partiendo, las propuestas más sólidas son las de Evelyn Matthei, no solamente por su experiencia, sino que también por esta sintonía que tiene especialmente por las mujeres", manifestó.

La diputada Daniella Cicardini (PS) replicó que "siento que Jeannette Jara ha logrado no solo movilizar esas emociones, sino que ha convertido ciertas dudas en certezas por parte de quienes miran con cierta atención y que han estado fuera de elegir desde ya una opción (...) ha logrado correr el cerco".

"Tenemos a una candidata que sí puede ganar las elecciones presidenciales el próximo noviembre. Jeannette Jara tiene las condiciones, las capacidades, tiene una historia, una trayectoria, experiencia, ha logrado demostrar que está abierta al diálogo y a lograr acuerdos por Chile, y nosotros no tenemos hoy día margen para farrearnos la oportunidad de que la unidad del mundo progresista es clave para competirle a la derecha", sostuvo.

La exministra Alejandra Krauss (DC) manifestó que "una vez más el comando de Matthei está errando, la meritocracia no es solamente los méritos personales de cada uno".

"Lo que representa Jeannette Jara probablemente para muchas mujeres y muchos hombres, es que es posible en sus vidas un cambio, y esos cambios Matthei no lo refleja. No comparemos, no caigan en eso, porque tengo la impresión que es muy lejana la visión que se puede tener de Evelyn Matthei respecto de la visión que provoca la vida, trayectoria, de Jeannette Jara", agregó.