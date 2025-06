Jara rechaza "mitos" sobre el PC y recuerda que la derecha "lleva ventaja" en la presidencial

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC); Jeannette Jara, volvió a desdramatizar las declaraciones de su contendora, Carolina Tohá (PPD), e hizo un llamado a su sector para derribar los "mitos instalados en la política", puesto que la derecha "lleva ventaja" en la carrera presidencial.

A solo ocho días de la primaria oficialista, la aspirante del PC lideró este sábado un encuentro junto a mujeres y diversas organizaciones sociales en el Teatro Cariola, en el centro de Santiago, donde abordó propuestas programáticas para fortalecer la igualdad de género.

En la instancia, que contó con la participación de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), la vocera del comando de campaña, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista); y la exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, la exministra del Trabajo señaló que competir con una candidatura comunista es más difícil que competir con la derecha.

Además, hizo un llamado a superar las divisiones internas dentro de la alianza oficialista: "Mitos que se han instalado en la política durante mucho tiempo, en realidad, a lo mejor este es el minuto en que terminen de derribarse, (pero en) lo que más hay que tener claridad es que hoy día la derecha nos lleva ventaja a los cuatro candidatos".

Sin embargo, la candidata del PC manifestó su confianza en la unidad del sector de cara a las presidenciales de fin de año: "Quien logre ganar la primaria va a ser el candidato que va a contar con todo el apoyo de la coalición para hacer una justa competencia. Si soy yo, lo voy a dar todo para ganarle a la derecha y poder gobernar Chile", expresó.

La carta presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, se desplegó en horas de la mañana por la Región de Valparaíso, específicamente en las comunas de San Felipe y Los Andes, donde participó de actividades como banderazos y un "puerta a puerta".

El diputado Raúl Leiva (PS), vocero de campaña de la exministra del Interior, defendió los dichos que le valieron acusaciones de ser 'anticomunista' y señaló que la crítica de que realizó Tohá al PC "en caso alguno constituye un veto o una exclusión, muy por el contrario, son legítimas y necesarias críticas políticas dentro de una elección de primarias presidenciales".

"Carolina Tohá en caso alguno es anticomunista: lo que hace es plantear la posición y postura política del Socialismo Democrático en orden a poder liderar un proyecto amplio de todas las izquierdas, dando garantías de gobernabilidad, seriedad y responsabilidad, que son los factores distintivos del futuro Gobierno de Carolina Tohá", aseveró el legislador.

La aspirante presidencial del PPD participa la tarde de este sábado en la marcha del orgullo, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

No acepto que se me tache de anticomunista por pensar distinto.

He trabajado toda mi vida con el PC, lo he defendido frente a ataques injustos, y lo seguiré haciendo.

Discrepar no es atacar. Pensar distinto no es discriminar.