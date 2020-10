Lavín: "Si no convenzo a la centroderecha de aceptar un Gobierno de convivencia nacional, no soy candidato"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, aseguró que su eventual candidatura presidencial dependerá solo de que las fuerzas políticas, sobre todo de Chile Vamos, acojan su llamado para constituir un Gobierno de "convivencia nacional" con integración transversal de ellas.

El ya dos veces candidato a La Moneda, quien ha reconocido su interés por ser "protagonista del nuevo ciclo" político del país, habló sobre su proyecto cuando se desarrollaba ayer domingo el histórico plebiscito donde Chile aprobó redactar una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura de Pinochet.

Al ser consultado sobre si condiciona su postulación a que se llegue un acuerdo por un Gobierno de "convivencia", fue tajante: "Exactamente, sí, así de drásticamente, porque es una convicción profunda personal, si no, no vale la pena".

Posteriormente, en "Tolerancia Cero" de Chilevisión y CNN ahondó su punto y enfatizó que su principal objetivo es "tratar de convencer a la centroderecha que lo que necesita Chile es un Gobierno de convivencia nacional que vaya más allá de derechas e izquierdas".

"Si no los convenzo, no soy candidato, no me interesa, porque en el fondo hacer un gobierno de derecha o izquierda tradicional en el Chile de hoy no sirve. Si eso es mayoría en Chile Vamos, lo veremos más adelante", manifestó.

De momento, precisó que se postulará a la reelección por Las Condes y no es candidato presidencial.

Pero su convencimiento sobre la "convivencia" es tal que reforzó su discurso asegurando que está abierto a apoyar candidaturas de centroizquierda, con límite en la "socialdemocracia", para la Convención Constitucional, opción que elaborará la nueva Carta Fundamental luego de también resultar ganadora en la votación de ayer.

"Estoy dispuesto a apoyar a personas que van más allá de mi espectro político y que considero deberían estar en la Convención, personas de partidos políticos de la oposición (...) desde la centroderecha hasta la socialdemocracia, personas que creen en los valores de la centroderecha y que creen en un rol del Estado más fuerte, derechos garantizados. Obviamente no llamaría a votar por el Partido Comunista", sostuvo.

En el mismo sentido, valoró el apabullante triunfo del Apruebo, por el que él había afirmado que votaría, porque -subrayó mediante un video colgado en sus redes sociales- "Chile necesitaba pasar a una nueva etapa, necesita un traje nuevo".

"Ahora lo importante es que ese traje nuevo lo construyamos entre todos. Así que a partir de esta noche, ni ganadores ni perdedores, todos unidos a hacer un Chile mejor", invitó, porque -complementó en televisión- "la Constitución tiene que interpretarnos a todos y tenemos que escribirla entre todos".