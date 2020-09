Joaquín Lavín: "Me interesa ser protagonista del nuevo ciclo"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), reconoció que le interesa ser "protagonista del nuevo ciclo" político del país, marcado por el plebiscito de octubre y el muy probable proceso constituyente para una nueva Carta Magna.

Lavín participó el jueves en un foro denominado "Desafíos políticos para el Chile de hoy", organizado por la Fundación Jaime Guzmán.

En la ocasión, insistió en que aún no ha decidido ser candidato presidencial el próximo año, pero -según recoge esta mañana El Mercurio- trazó una "hoja de ruta" de lo que podría representar su eventual postulación a La Moneda; de "lo que Chile necesita".

"Hoy el escenario es de cambio, pero está el cambio serio, moderado y gradual, contra el cambio radical, que esa alternativa, en términos políticos, es Jadue o el Frente Amplio. La disyuntiva es más importante que nunca y aquí está la oportunidad de liderar cambios de sentido común", expuso Lavín.

No a la "vocación de dique" de la derecha

El presidenciable afirmó -como ya había señalado hace algunas semanas- que "no hay posibilidad de construir un proyecto de mayoría desde el Rechazo". Con el Apruebo, en cambio, "se encauzan los anhelos de cambio, derrotando y condenando la violencia".

Argumentó que "todos los últimos gobiernos han sido han sido más bien de administración, no han tenido las mayorías para poder llevar adelante lo que ellos querían o lo que Chile necesita", lo que ha "acumulado problemas" en áreas como salud, pensiones, educación y Sename, entre otros.

En este aspecto, apuntó a una "culpa" de la derecha tradicional e histórica: "Nuestro propio sector (...) ha tenido muchas veces una vocación de dique, un dique que busca contener los cambios. Y eso no es lo correcto".

"Un Gobierno de transformación y convivencia nacional"

Lavín abogó por "construir un Gobierno de transformación que sea capaz de promover nuestras ideas", y agregó: "Una etapa que lleve a Chile una nueva prosperidad: eso es lo que me interesa trabajar, me interesa ser protagonista en ese nuevo ciclo".

"El éxito de nuestras ideas pasa por ser protagonista y liderar ciertos cambios. Para eso hay que convocar a un grupo más amplio para gobernar", señaló, reiterando también su planteamiento en torno a una administración "de convivencia nacional, donde coaliciones que piensan distinto se pongan de acuerdo para realizar las transformaciones necesarias".

Un nuevo intento por La Moneda "no lo he decidido. Ya fui candidato presidencial (...) y para poner en el currículum que fui Presidente, no me interesa, si no es realmente para hacer esto", dijo, en alusión a la hoja de ruta expuesta", consigna El Mercurio.