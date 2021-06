En El Primer Café, Manuel Gallardo, ex presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, defendió a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien fustigó la insistencia -particularmente del PS- por acordar ir a primarias convencionales, cuando ella aún no define si se suma a la carrera a La Moneda. A su juicio, al pedir "poner un programa de gobierno por delante" en la definición de Unidad Constituyente, ella "lo que hace es dotar (al proceso) de una seriedad y de un timing político, al que probablemente la prensa e incluso algunos dirigentes de partidos no están muy acostumbrados".

LEER ARTICULO COMPLETO