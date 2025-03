Matthei: "No tenemos casi ninguna diferencia desde Demócratas a libertarios"

La candidata presidencial de de la UDI y RN, Evelyn Matthei, realizó un guiño a Republicanos, el Partido Liberal, Amarillos, el Partido Social Cristiano y Demócratas a poco tiempo de que las tiendas políticas decidan si realizarán primarias en su sector o apoyarán a la exalcaldesa en primera vuelta.

Matthei manifestó que "debemos sacar a Chile de la crisis que está viviendo. Debemos volver a crecer, generar empleo, porque sin eso no hay mayor equidad, no hay mayor futuro".

"Por eso es tan importante la necesidad de unidad en la oposición para volver a ser gobierno. En los principales problemas de hoy no tenemos casi ninguna diferencia desde Demócratas a libertarios", remarcó.

"No es una aventura personal"

Sobre su nueva candidatura, Matthei aseguró que "fue algo que se fue dando de a poco, en la medida en que veía que a nuestro país le estaba yendo cada vez peor, que los problemas urgentes de Chile no se estaban solucionando".

"A mí me pasa que tengo pasión por Chile, pero pasión. Entonces, no estoy dispuesta a que se arruine Chile. Lo que quiero dejar claro es que esto no es una aventura personal, sino que en realidad, y por eso que me estoy preparando con tanto rigor, creo que Chile necesita un gobierno que enfrente algunas urgencias que son muy graves en un corto plazo y de forma muy eficiente", dijo al diario.

En ese sentido, manifestó que en esta oportunidad "hay un elemento muy distinto y es que Chile realmente está en una crisis muy grave. Y, en ese sentido, creo que es más posible llamar a una coalición amplia para sacar a Chile de la crisis".

"Hay mucha gente que no se va a restar. Por lo tanto, uno siempre tiene que ver las dificultades, pero también las dificultades traen oportunidades y uno tiene que ser capaz de conversarlas... Al final, la mayoría de la gente que está en política realmente quiere a Chile", destacó.

En cuanto a esa eventual coalición de Gobierno, Matthei nombró a "Demócratas, Amarillos, Socialcristianos. Obviamente, Chile Vamos, libertarios, republicanos, porque si uno mira cuáles son los principales problemas de hoy en día, como seguridad ciudadana, inmigración, política de cárceles, crecimiento, no tenemos tantas diferencias entre nosotros o casi ninguna".

"Coordinación táctica"

La candidata dijo confiar que en con todos los partidos de la derecha chilena "tenemos la misma visión, estamos todos en la misma. Creación de empleo, igual. Permisología, lo mismo. Cuando uno ve la crisis que estamos enfrentando hoy día y uno ve cuál es la postura de todos esos partidos, y si uno ve todos esos temas, en realidad, no tenemos demasiada diferencia".

"Creo que se van a necesitar por lo menos tres gobiernos y quizás cuatro para sacar bien a Chile y para poder volver a ponerlo en una senda vigorosa, de largo plazo, de avance, tanto en lo social, en lo económico y también en seguridad ciudadana", planteó.

La exalcaldesa añadió que "cuando uno presenta temas que son importantes para la ciudadanía, que están bien pensados, que son populares, creo que es muy difícil restarse para la gente sensata".

"Podría ser una coordinación táctica, más que una coalición. Cómo se ve o cómo se haga, eso se verá, pero finalmente un gobierno no es solo el gobierno, son los seremis, subsecretarios, ministros, parlamentarios, delegados. Hay una enorme cantidad de gente que es la que tiene que estar, de alguna manera, haciendo que los motores funcionen. Así que hay muchas oportunidades de ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la forma que toman? No lo sé. Lo único que sé es que cuando uno plantea algo que es importante para el país y lo plantea con convicción, con un programa bien hecho, no es fácil restarse", añadió.

Matthei remarcó que "uno tiene que entender que una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es gobernar. Y hoy día con esta dispersión de 25 partidos, nadie puede gobernar solo. Por lo tanto, al final todos se van a necesitar".

Primarias en la derecha

Ante su llamado a realizar primarias con Johannes Kaiser y José Antonio Kast, Matthei añadió que "voy a hacer el llamado una y otra, y otra, y otra vez. Yo no voy a ser quien divida a la derecha de ninguna manera. Ahí veremos cómo nos vamos poniendo de acuerdo, ¿Cuándo se ve? No lo sé. ¿En qué minuto se va a intentar? Lo veremos, puede ser antes o puede ser después".

"Lo que sí quiero dejar claro es que para gobernar Chile, para gobernar en la situación sumamente compleja en que nos encontramos, tiene que haber grandeza y tiene que haber una actitud de poner a Chile primero", agregó.

¿Reedición del versus con Bachelet?

La exalcaldesa se refirió a su derrota frente a Michelle Bachelet en la elección de 2013 asegurando que "me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería, porque se habían caído dos o tres candidatos. Entonces, no me vengan a decir a mí que yo perdí esa elección".

"Lo que yo hice fue asumir cuando nadie más quería asumir, sabiendo que iba a perder. No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder", agregó.

En cuanto a una contienda electoral con la ministra Carolina Tohá, Matthei dijo al diario que "no voy a hablar de cómo veo la competencia, porque yo tengo que competir con el que me toque. Con la que me toque".