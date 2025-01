Oficialismo reconoce desventaja en la carrera presidencial

El oficialismo reconoció este lunes que corre con desventaja en las elecciones presidenciales, tras la proclamación de Renovación Nacional y de la UDI a Evelyn Matthei como candidata, mientras aún no hay definiciones en la izquierda y centroizquierda.

Desde los partidos de Gobierno, hasta el momento, solo se encuentra como opción el candidato del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevic. Sin embargo, han aparecido algunos nombres como el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, y hasta el ministro de Deporte, Jaime Pizarro, que no han sido confirmados.

Ante la situación, los dirigentes oficialistas abogan a una primaria de amplia y participativa, que vaya desde el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, mientras en paralelo trabajan para acelerar el tranco.

"Creo que los que corren primero, se terminan cansando primero. Yo esperaría que tengamos un debate sobre ideas, más que sobre rostros y figuras, y que los partidos se pongan de acuerdo en definitiva para el mes de marzo o abril, para comenzar a desplegarse por todo Chile", apuntó el diputado Diego Ibáñez (FA).

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, declaró que "a mí se me ocurre que en marzo va a estar todo despejado. Es un tiempo más que suficiente para hacer una campaña en forma y mientras tanto avanzaremos en cuestiones de contenidos".

Ministras en la mira para ser candidatas

Por otro lado, el PC está evitando entrar al debate donde se pronuncie un cambio de gabinete al interior del Ejecutivo porque una de sus cartas es la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que está liderando los esfuerzos para sacar a delante la reforma de pensiones.

"Ya llegará el día que ese debate tenga lugar, si es queda a lugar, pero el ministerio me llevó a definir cuestiones que suponen cambio de gabinete. Me parece una imprudencia sin necesidad", afirmó Carmona.

No obstante, la ministra Jara no es la única figura del gabinete, ya que, el PPD tiene expectativas con que la líder del Interior, Carolina Tohá, pueda asumir el desafío de la carrera presidencial, algo que ella no ha descartado .

Ante la situación, la ministra (s) vocera Aisén Etcheverry aclaró que "el Presidente ha sido muy claro en mandatarnos a trabajar cada segundo. Existen estas conversaciones, evidentemente, la carrera presidencial está cerca y eso genera preguntas y discusiones al interior de los partidos".

"La coalición está trabajando en lograr liderazgos que generen unidad y puedan proyectar la coalición, pero en el minuto que esas definiciones se toman, se van a comunicar. Hoy como Gobierno estamos evocados en estas tareas y lo vamos a estar mientras tengamos el mandato del Presidente para hacerlo de esa forma", aseveró.

En marzo se espera que esté más consolidado la definición oficiliasta para la carrera presidencial.