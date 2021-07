Pizarro por posible candidatura de Provoste: "Es una opción que cada día se potencia más"

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), indicó que la senadora Yasna Provoste "es una opción que cada día se potencia más" para llegar a ser aspirante a La Moneda, luego que la presidenta de la Cámara Alta dijera que este viernes hará un anuncio en materia electoral.

En conversación con Cooperativa, el parlamentario demócrata cristiano señaló que "soy de los que cree que un liderazgo potente, transversal, abierto y transparente como el Yasna Provoste, que ha demostrado que se pueden hacer las cosas de manera distinta, es perfectamente posible que en ese espacio de la centroizquierda ella pueda convocar a construir mayorías en torno a ese liderazgo".

Agregando que, a su juicio, "es una opción que cada día se potencia más, es muy notorio el contacto que ella tiene con las personas, con los actores y distintos sectores de la sociedad, le piden que sea candidata, no porque sea sólo simpática, sino porque entienden que ahí hay un liderazgo que puede construir cambios".

Y que además tiene "una forma distinta de hacer política, muy transparente, desligada completamente de lo que puedan ser las cúpulas partidarias o las decisiones chicas o los cálculos pequeños".

Respecto a la captación de votos de quienes están indecisos tras la primaria presidencial, Pizarro apuntó que "es evidente que hay que motivarlo, hay que convocarlo y creo que Yasna tiene esa oportunidad, tiene capacidad de convocatoria mucho más allá de lo que puede representar el propio sector".

Finalmente, y tras el triunfo de Boric en la primaria, el vicepresidente de la Cámara Alta dijo que "si no tenemos candidato en la centroizquierda, las personas que normalmente nos apoyan o que podrían apoyarnos si es que somos capaces de construir un relato común, convocante mayoritariamente, van a buscar lo que les parezca mejor para el país y quien pueda carnear ese relato, a mi no me cabe duda que sin candidatura de la centroizquierda, lo más probable es que sea el Boric el beneficiario de la gran mayoría de esos electores".

"Pero nosotros vamos a tener candidato, yo tengo fe que la responsabilidad política no llevará a tener una muy buena candidata en la papeleta de noviembre", recalcó.