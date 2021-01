PPD espera sobre 10 mil votos en su primaria ciudadana del domingo

El Partido por la Democracia celebrará este domingo su consulta ciudadana para definir quién será su candidato presidencial, el cual saldrá entre su actual timonel, Heraldo Muñoz, el ex ministro Francisco Vidal y el otrora diputado Jorge Tarud.

En la tienda opositora evitan de antemano medir la partcipación que pueda tener su votación con la que tuvo la Democracia Cristiana, que el fin de semana registró más de 27 mil votos, superando las propias expectativas falangistas, y en la que resultó elegida la senadora Ximena Rincón.

En el PPD esperan sobre los 10 mil votos, un número no muy alto considerando la situación sanitaria actual y que habilitarán mesas en 170 de las 346 comunas del país.

"No vamos a tener una convocatoria como en el pasado, como una consulta ciudadana, dado principalmente por la pandemia y porque ya estamos muy adentro en la etapa de vacaciones, que en estos dos meses todos tomamos vacaciones", comentó el secretario general Sebastián Vergara.

"Dicho eso, entendemos que va a haber una comparación, pero nosotros no aspiramos a sobrepasar a la Democracia Cristiana, no creemos que hay que medirse con la DC, sino que nosotros decimos que hay que tener una votación importante, que nosotros sabemos que va a ser menos dado por la pandemia y por las situaciones que hoy día se están atravesando", sostuvo.

En vísperas, los precandidatos destacan las conversaciones entre su tienda y el Partido Socialista tendientes a celebrar luego una consulta ciudadana conjunta, a fin de definir una carta única que los represente en una primaria de la centroizquierda el próximo 4 de julio; opción que ha sido criticada desde la DC.

"Esa es una conversación que tendremos a partir del lunes y lo importante es que ya hay un principio de acuerdo entre el PPD y el PS para tener un solo candidato o candidata, de modo de fortalecer el espacio del socialismo democrático, de la izquierda socialdemócrata", expuso Muñoz.

En ese sentido, "tenemos que ampliar ese espacio, y sería ideal que tuviéramos una primaria no solo del PPD y el PS, sino que también de quienes conforman esta plataforma Nuevo Trato o eventualmente también el PRO", exhortó.

En la misma línea, Vidal manifestó que, "una vez que pase el domingo y sepamos quién ganó en el PPD", es partidario "de hablar con Paula Narváez y el PS y hacer una consulta para que llegue un solo candidato repeesentando al PS y el PPD a la primaria legal del 4 de julio".

En lo inmediato, en el PS aguardan su propia definición, que podría darse este jueves, pues hasta mañana el Comité Central dio plazo para la inscripción de posibles competidores. De no haber otros postulantes, proclamará a la ex vocera Paula Narváez, figura que irrumpió fuertemente en las últimas semanas y que es respaldada incluso por la ex Presidenta Michelle Bachelet.