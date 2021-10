Esta jornada se dio a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) mantiene un juicio en el Tribunal de Cuentas del organismo contra el ex funcionario de la Junaeb y marido de la candidata presidencial Yasna Provoste, Mauricio Olagnier, para que restituyan 860 millones de pesos por errores en la distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). En el debate Archi, la también senadora expresó que "la candidata soy yo, no mi marido, debo suponer que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada". Además, Provoste aclaró que conocía la situación y criticó la extensión del juicio, que se ha visto aplazado debido a la pandemia: "Acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia" y agregó que la tardanza de este juicio da cuenta que "yo en mi calidad de diputada y senadora, nunca he utilizado ningún privilegio, ni un tráfico de influencia, para que esta situación si quiera fuera vista".

