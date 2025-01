Republicanos proclamó oficialmente a J.A. Kast como candidato presidencial

En el Salón de Honor del Congreso en Santiago, el Partido Republicano proclamó oficialmente a su fundador, José Antonio Kast, como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

El exdiputado enfrentará su tercera carrera a La Moneda tras dos intentos fallidos (2017 y 2021).

Kast ha descartado participar en una primaria de la oposición con Chile Vamos o el Partido Social Cristiano y aspira a llegar a la papeleta de primera vuelta.

Foto: ATON

En su discurso de aceptación, el candidato republicano afirmó que Chile vive "el resultado de décadas de postergaciones, de falta de coraje para hacer lo necesario en el momento preciso y de promesas incumplidas que provocan un profundo malestar ciudadano, agudizando el deterioro del país".

"Vivimos una crisis institucional, económica y social que nos tiene al borde del abismo. Nuestra gente sufre la inseguridad en los barrios, calles y plazas; el crimen organizado y la inmigración ilegal avanzan sin control; la asfixia económica golpea a las pymes y a las personas, la burocracia frena el emprendimiento y la inversión; y el Estado sigue creciendo y acumulando deudas, por gastar más allá de sus posibilidades para entregar un servicio caro y de mala calidad, o simplemente no entregarlo", aseveró Kast.

"Esto no es retórica —añadió—: es la realidad que viven millones de compatriotas a quienes se les ha prometido una y otra vez 'soluciones', pero que siguen viendo cómo el orden se debilita, la libertad se erosiona y las oportunidades de progresar se esfuman".

Aseguró que "hoy más que nunca, ¡Chile necesita un cambio radical! Necesitamos aplicar ahora una verdadera política de shock que corte de raíz los males que nos aquejan y que nos permita proyectarnos un futuro alentador".

"Frente a esta realidad, asumo el desafío de liderar una campaña que sea la voz de todos aquellos que exigen libertad y justicia", prometió.

¡Chile necesita un cambio radical! 🇨🇱 Con coraje y compromiso, demostremos que nuestras ideas pueden salvar al país. No más postergaciones ni promesas vacías. ¡El futuro de Chile está en nuestras manos! https://t.co/O4JL5CmuL2 — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) January 23, 2025

Profundiza la grieta con Chile Vamos

Por otro lado, Kast tomó aún más distancia del bloque de derecha durante el acto, haciendo una "mención especial a la reforma de pensiones, que ha sido acordada por Chile Vamos y por el Gobierno. ¿Cuántas veces nos dijeron 'hasta que la dignidad se haga costumbre? La dignidad no se hizo costumbre, sino que la indignidad. Una mala reforma seguirá el mismo camino, y lamentablemente, con el apoyo de los mismos de siempre".

Aludiendo al pacto electoral que la centroderecha pretendía suscribir con Republicanos, subrayó que "el mensaje de hoy es un llamado a la unidad en la adversidad. Esta no es unidad superficial, no es un acuerdo por el acuerdo, es un acuerdo con identidad de chileno, y es algo que algunos políticos no valoran".

En cuanto a sus planes para sumar mayorías en el Congreso, el presidente de la tienda, Arturo Squella, planteó que "de los partidos políticos que existen, sin ninguna duda con el cual nos sentimos más cercanos en el plano de las ideas, en la batalla cultural y en el trabajo que se está haciendo, es precisamente con el Partido -en formación- Nacional Libertario".

"En consecuencia, por supuesto que todo lo que nos permita tener una mayor representación de esa orientación en el Parlamento, nos permite pensar que podría ser un primer paso para una futura alianza", adelantó.