Senadora Allende cree que Provoste será la candidata de la DC y llama a realizar primarias convencionales

La senadora socialista Isabel Allende se anticipó a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana y aseguró que "lo más probable" es que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, sea proclamada como la candidata presidencial de la Falange.

"La Junta Nacional de la Democracia Cristiana tendrá que definir su candidatura y lo más probable es que sea Yasna Provoste", manifestó la parlamentaria del PS en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

En la DC, de momento, no tienen apuro para definir a su abanderada, considerando que Provoste, su principal figura político estos meses, ha dado cuenta de su intención de mantenerse por ahora en su actual vitrina: "Nuestra responsabilidad es contribuir desde el lugar en donde nosotros estamos. Hoy nuestra responsabilidad es desde la Presidencia del Senado", dijo ayer.

Si se concreta la nominación de la actual líder del Senado, Allende afirmó que "lo que correspondería es hacer una primaria convencional que ojalá concite la mayor participación posible, porque nos interesa que las decisiones sean tomadas democráticamente".

Sostuvo que es primordial "llegar con candidaturas que de verdad tengan la potencia para estar en la primera vuelta y, por cierto, el resultado que nosotros esperamos que es que la centroizquierda sea capaz de liderar esa opción presidencial y por lo tanto no permitir un segundo gobierno de derecha".

En cuanto a los bajos números que muestra la abanderada del PS, Paula Narváez, quien aún "no prende" en los sondeos, "no creo que esté todo perdido", comentó Allende: "Sabemos que está difícil, que no ha crecido en las encuestas, nadie ignora aquello, pero si hay algo que caracteriza este tiempo es que está todo muy líquido".

"No hay claridad. Esto no había ocurrido nunca en elecciones presidenciales anteriores, donde los liderazgos estaban bastante más claros en sus posibilidades y a pocos meses de una elección se perfilaban liderazgos con resultados posibles. Hoy todos reconocen que todo está muy líquido, nada es cierto y surgen candidaturas que suben, bajan, que crecen y decrecen", remarcó.

En ese marco, el propósito del PS es "trabajar con todas nuestras fuerzas para que Paula pueda superar el bajo nivel de conocimiento y adhesión que hoy día tiene y ser una candidata que con el apoyo importante que tiene del PPD, de Nuevo Trato, los liberales, poder llegar a tener una primaria convencional y tener éxito en esa primaria".

Por otra parte, reiteró que el afán del Partido Socialista siempre fue lograr una primaria legal desde la DC al Partido Comunista -y su pacto con el Frente Amplio-, pero no resultó porque -acusó la hija del ex Presidente Salvador Allende- hubo un "un veto de exclusión".