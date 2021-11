El candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, se dio un fuerte golpe en la cabeza este jueves, en medio del vértigo del último día de la campaña. El ex ministro estaba siendo consultado por la prensa respecto a la polémica rendición de gastos de Karina Oliva, y al mismo tiempo intentaba dirigirse al umbral de una puerta metálica. Frente a las cámaras de televisión, tratando de realizar ambas cosas, no logró agacharse a tiempo y se pegó fuerte, según se advierte en la dinámica de la escena. Optando por el humor, y cuando ya circulaban burlas sobre el suceso en redes sociales, el mismo Sichel decidió compartir el video, acompañado por un efecto especial sonoro y un mensaje sugerente: "No saben cómo quedó la reja", escribió en Twitter, junto a un emoticón lastimoso.

