Teillier a la ex Concertación: Estamos decididos a llevar la candidatura de Jadue hasta el final

El reelecto presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reiteró su crítica a la ex Concertación por negarse de manera anticipada a apoyar en la próxima carrera presidencial a la carta de la tienda, Daniel Jadue, aparentemente solo en razón de su militancia.

"Aparece un candidato comunista muy bien posicionado, ¿y qué es lo que dice la gente de la Concertación? 'No nos pidan que votemos por un comunista'. Entonces, nosotros votamos con generosidad por la Concertación y la respuesta que hemos recibido ha sido miserable desde mi punto de vista", planteó en El Mercurio.

De hecho, en respuesta a una columna del ex senador Carlos Ominami en La Tercera, en la que pide al PC realizar más esfuerzos por la unidad del sector, el timonel opinó que "lo que él hace es hablar de la generosidad que ha tenido el Partido Comunista para entregar sus apoyos en momentos complejos de la vida nacional, y yo diría que con muy poca retribución".

"Desde un comienzo apoyamos la transición a la democracia, pero fíjese que nos tuvieron 20 años excluidos. ¿Quiénes? La gente que representa Carlos Ominami", remarcó.

En relación con la posible abanderada del PS, la ex ministra Paula Narváez -que ya cuenta con el respaldo de la ex Presidenta Michelle Bachelet-, Teillier se limitó a sostener que su potencial para llegar a La Moneda "tendrá que medirse en las encuestas", aunque dijo haber notado que ella "tiene detractores dentro de su partido".

"Nosotros estamos decididos a llevar hasta el final nuestra candidatura", reafirmó.

"NO HE RECIBIDO LLAMADOS PARA ACUERDOS ANTE LA CONVENCIÓN"

El diputado también ha debido enfrentar cuestionamientos desde la ex Concertación por su llamado a "rodear la Constituyente" con movilizaciones de masas, pero insistió en que "si este pueblo fue el que provocó esta salida (de la crisis) con todos sus defectos, ¿por qué no puede seguir atento a lo que ocurre en la Convención?".

"Rodear es una metáfora con un alto contenido político -reiteró-, pero creo que no solo los comunistas, sino que varios partidos, estamos por que exista esa participación. ¿Le vamos a cerrar las puertas al pueblo? Creo que no; y si dije rodear, puedo suavizarlo, pero me preocupa la participación ciudadana".

Volviendo al escrito de Ominami, Teillier aseguró que "personalmente no he recibido ningún llamado para ponemos de acuerdo para la Convención. Me imagino que tienen una fórmula que dé oportunidades a todos, pero no la he visto. Y cuando vamos a las conversaciones, las cosas cambian. Muy buenas las intenciones, ahí se quedan".

"Dicho eso, creo que es muy difícil una lista única de la oposición. Hemos planteado al menos dos y si hay más, eso se escapa de nuestra voluntad. Puede conformarse una estrategia única en relación con las materias para una nueva Constitución", reflexionó.

"NADIE ME CUESTIONÓ POR MIS AÑOS EN LA PRESIDENCIA DEL PC"

Finalmente, sobre su continuidad en la mesa del PC, que lidera desde el 2005 junto al secretario general, Lautaro Carmona, el timonel afirmó que ésta no ha sido objetada en la interna, pero está en evaluación su disponibilidad para una próxima elección, a darse en el congreso de la colectividad posterior al proceso constituyente.

"Creo que en ese momento tengo que pensar por mí qué es lo que voy a hacer. Nadie en el partido me cuestionó por todos los años que llevo en la presidencia, por no sé qué récord y tantas cosas que han salido en la prensa. Creo que uno se ha mantenido como dirigente porque ha tenido cierto éxito en la conducción del partido, pero por las de uno creo que tengo que meditar si está esa disposición de mi persona", sostuvo.

De todos modos, Teillier descarta abandonar la política activa, "porque el que nace chicharra muere cantando", y adelantó que "espero contribuir al partido hasta que me muera".