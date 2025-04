UDI rechaza ultimátum de Carter: Las primarias son con los que realmente marcan

La exdiputada María José Hoffmann, actual vicepresidenta de la UDI, rechazó en El Primer Café el "ultimátum" que dio Rodolfo Carter para que Chile Vamos decida si le permite competir en una primaria presidencial con Evelyn Matthei.

"La próxima semana es el límite y se lo he transmitido a Chile Vamos. Me parece más que razonable, por todo el tiempo que ha pasado", dijo el exalcalde de La Florida, entrevistado el martes en CNN Chile.

"Eso de los plazos no es tan bueno... Esos ultimátum no contribuyen", contestó Hoffmann esta mañana en Cooperativa.

"Efectivamente, Rodolfo ha manifestado siempre que tiene intenciones (de competir) y eso es algo que, desde Chile Vamos, se está evaluando. Evelyn Matthei siempre ha estado disponible para ir a primarias; ella quiere ir a primarias, pero nosotros, como su coalición, tenemos que hacerle ver la oportunidad (del momento político", explicó.

"Esto es más bien una decisión táctica: hay que ver cómo se mueve nuestro adversario, que es la izquierda; hay que ver también qué pasa con los (candidatos de derecha) que realmente marcan en las encuestas, que son (Johannes) Kaiser y (José Antonio) Kast... Ésa habría sido una primaria realmente competitiva, donde hubiésemos llegado a primera vuelta con un buen candidato de unidad", enfatizó la exlegisladora.

"Dado que ellos (Kaiser y Kast) han rechazado esta posibilidad, uno tiene el legítimo derecho de analizar cuál es el escenario que más nos conviene para que se fortalezca nuestra candidata presidencial", continuó.

"Con toda sinceridad..."

La excandidata a gobernadora regional apuntó además que "tanto el Partido Republicano como el Partido Libertario deberían reflexionar, en pos de Chile (...) Ellos tienen las mismas posibilidades de ganar esa primaria. Entonces, muy bienvenido Carter, se lo he dicho también en privado: las puertas están abiertas, pero es una decisión que no pasa por él, sino que pasa por una decisión táctica de qué es lo que más le conviene a Evelyn Matthei".

Hoffmann también hizo eco de los dichos del diputado UDI Jorge Alessandri en The Clinic: "Johannes Kaiser sería un tremendo ministro de Evelyn Matthei".

"A mí también me gustaría ver a estos candidatos como ministros, o incluso al revés, pero para eso la unidad es necesaria", apuntó.

"Digo con toda sinceridad cómo se está analizando este episodio", sostuvo Hoffmann, que hoy aspira a un escaño senatorial por Valparaíso, tal como es una de las opciones de Rodolfo Carter si no compite por La Moneda: "Se lo he dicho a él personal y públicamente; lo he invitado públicamente que participe también de la elección en la V Región, y ojalá que si toma su decisión de ser candidato a senador vaya en la coalición de Chile Vamos, (porque) nosotros tenemos las puertas abiertas para él".

De todas maneras, en lo presidencial, reiteró que "la primaria tiene que ver más bien con una decisión táctica; Evelyn Matthei quiere ir a primaria, lo ha manifestado siempre, pero es una decisión que hay que tomar con toda la importancia y la relevancia que tiene", porque "ojo con las primarias artificiales; si al final la verdadera primaria es con los candidatos que verdaderamente marcan", reiteró.

No a las descalificaciones a Ossandón

María José Hoffmann también rechazó en Cooperativa los dichos de Rodolfo Carter respecto al nuevo presidente del Senado: "Creo que en política hay pocas personas más perversas que Manuel José Ossandón", señaló en la misma aludida entrevista en CNN Chile.

"Yo creo que ese tipo de afirmaciones no corresponden. Yo no soy parte de las descalificaciones personales, creo que son adjetivos que no tienen que ver ni siquiera con la coalición, más bien responden a peleas antiguas de (ex)alcaldes vecinos, y creo que no es la manera de referirse, no es la forma de tratar a nadie", sentenció.