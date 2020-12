Undurraga propone que primarias presidenciales de la DC y el PPD se hagan en simultáneo

El presidenciable de la Democracia Cristiana Alberto Undurraga propuso a sus pares del PPD que ambas primarias internas se realicen en simultáneo el 17 de enero, fecha elegida por su colectividad.

En el texto, que llegó a manos del timonel Heraldo Muñoz, de Francisco Vidal y del ex diputado Jorge Tarud, el ex ministro arguye que esto implicaría un esfuerzo conjunto de organización y de unidad del sector.

"Esto es una señal de unidad, porque empezamos y damos una señal a toda la ciudadanía de que estamos trabajando juntos, y quienes ganemos esa primaria después competiremos en la siguiente en julio. Es una señal que potencia ambas primarias y resuelve además un conjunto de problemas logísticos en cada uno de los locales de votación", sostuvo Undurraga.

El precandidato presidencial de la DC Alberto Undurraga propuso a sus pares del PPD hacer primarias simultáneas en enero (mismo día) a fin de potenciar los comicios y dar señal de unidad @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) December 18, 2020

Sin embargo, la contendora del presidenciable al interior de la DC, Ximena Rincón, manifestó que "creo que cada partido debe definir dónde hace sus primarias y en qué fase las hace, por lo tanto, es algo que tiene que definir cada partido".

Además de asegurar que "no conocía la iniciativa de Alberto", la también ex ministra insistió que hacer de esta instancia algo unitario "depende del PPD, no sé lo que está pensando; de hecho, había estado hablando con los dirigentes del PPD y no se han manifestado respecto de la fecha aún".

RETICENCIA EN EL PPD

Por el momento, el senador e integrante de la comisión encargada de diseñar las primarias del PPD, Guido Girardi, dijo ser partidario de que su conglomerado decida al precandidato por separado.

"En el contexto de la elección del PPD como un partido progresista que ofrece un candidato a Chile, yo soy partidario de que se haga sólo en el contexto del Partido por la Democracia", expresó.

Pero el parlamentario aseguró que con esto "no quiero decir que no nos entendamos con la Democracia Cristiana, pero yo creo firmemente que hay una urgencia de reconstituir un polo progresista en la sociedad chilena".

"La fecha específica en enero de nuestra primaria tendrá que proponerla la comisión de alto nivel que hemos conformado", se limitó a decir por su parte el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, añadiendo que "si puede coincidir o no con la de la DC es un asunto absolutamente hipotético. No tengo más que decir sobre la materia".

La comisión que integran Girardi, la ex alcaldesa Carolina Tohá y el ex ministro Sergio Bitar tiene la tarea de analizar cuál es la mejor fecha para realizar las primarias del partido, tomando en cuenta que está proyectada un alza de casos de Covid-19 para enero.

De todas formas, tanto en esa colectividad como en la DC hacen esfuerzos por elecciones abiertas y con participación ciudadana.