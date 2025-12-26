Quintana y el "amarre": "Parece innecesario, se ve mal y dificulto que tenga los votos"

El presidente del PPD, Jaime Quintana, criticó en El Primer Café el protocolo de acuerdo alcanzado por los ministerios de Hacienda y Trabajo con la mesa del sector público, que ha sido interpretado por la oposición como un intento de "amarre" de funcionarios públicos leales a Gabriel Boric, para limitar la capacidad de José Antonio Kast de sacarlos del Estado.

"Hasta el día de hoy, conmigo no ha conversado nadie del Ejecutivo por este tema", confesó el timonel en Cooperativa: "Nadie nos ha informado nada, y entiendo que eso les ha pasado también a otros presidentes de partido", explicó.

El senador afirmó que la preocupación de los trabajadores del sector público "no es una cosa antojadiza": que el afán por endurecer las vías de remoción "surge de los (propios) gremios y tiene que ver con amenazas que se han proferido por parte de la candidatura que ganó, que hoy es el Presidente electo".

"Ante esos temores surge esta (búsqueda de) protección del empleo". Sin embargo, indicó: "(El acuerdo) no me gusta, creo que se ha presentado mal y que tiene pocas posibilidades (de prosperar)".

El protocolo aborda la situación de las contratas en el Estado, pero "para las personas a contrata ya hay un estándar, que es el que ha fijado la Contraloría hasta una cierta cantidad de años (tres años), y (también) la Corte Suprema. Entonces (lo ahora resuelto) parece innecesario, se ve mal, y yo dificulto también que tenga los votos" para ser aprobado en el Parlamento, insistió.

"Yo creo que el mecanismo que se ha escogido no es el mejor, y creo que el Gobierno también pudo haber hecho una mejor vocería de esto", profundizó Quintana.

"Malo para ambos lados"

El expresidente del Senado opinó que este asunto "podría haber sido parte de la conversación (de Gabriel Boric) con el Presidente electo en La Moneda hace algunos días", pero "al parecer no fue".

Si bien "los gremios tienen un punto en esto (dadas las posturas de Kast en campaña), la manera en que se ha presentado parece una provocación para la actual oposición".

De allí "que la UDI haya amenazado con una acusación constitucional contra (el ministro Nicolás) Grau", generando la consecuente "reacción en lo que va a ser la nueva oposición": el mundo de la centroizquierda.

En definitiva, "esto es partir mal para ambos lados, y por lo mismo, yo espero que se resuelva pronto, pasaditas las fiestas", sentenció Quintana en Cooperativa.