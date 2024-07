Condena transversal a agresión de concejal Felipe Cruz a secretaria general de RN

Condena transversal generó la agresión por parte del concejal Felipe Cruz (exRN) a la secretaria general del partido, Andrea Balladares, hecho ocurrido este martes en Providencia.

De acuerdo a la acusación de RN, Cruz -candidato a alcalde de Recoleta por la lista del Partido de la Gente- empujó al menos dos veces a Balladares y le lanzó un codazo, además de proferir una serie de insultos contra el timonel de RN, el senador Rodrigo Galilea, de acuerdo con la denuncia.

Ante esta situación, la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comentó que "lo primero que quisiera señalar es que ella no merece esto, pero aquí hay un tema mucho más grave y es que una persona que aspira ser alcalde usa la violencia, contra cualquier persona es inaceptable, pero la violencia contra una mujer, esa persona no merece ser ni candidato a concejal ni candidato a alcalde ni nada".

"Este tipo de actitudes las tenemos que rechazar en forma total y es por eso que yo quisiera pedirle al Partido de la Gente que baje la candidatura de este señor, porque de otra manera se va a transformar en un aval de la violencia contra las mujeres", añadió.

El hecho también fue comentado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que aseguró que la "violencia no es el precio de participar en política".

Desde el Partido Republicano, José Antonio Kast calificó la acción como "inaceptable" y reiteró que "no hay espacio para la violencia en política".

La diputada Karen Medina (PDG) recalcó que "quiero repudiar el hecho en que se ha visto involucrado el PDG al tener este candidato independiente en sus filas. El filtro del partido ha fallado y hoy día tenemos a una persona con estos antecedentes, lo cual no podemos permitir".

"He pedido expresamente al partido que baje inmediatamente los apoyos a este candidato, que le quite el cupo, que todavía estamos a tiempo, porque no podemos permitir que una persona que le falta el respeto a una mujer hoy día vaya con la posibilidad de ser un líder en una comuna", aseveró.

Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servel, explicó que los partidos pueden retirar a sus candidatos hasta el 14 de agosto, pero que no hay posibilidad de reemplazarlos.

Mientras tanto, Cruz será formalizado esta tarde por el delito de lesiones leves.