Mario Desbordes: No quiero un gobierno de Daniel Jadue o Pamela Jiles

El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró en Cooperativa que no le gustaría un gobierno de Pamela Jiles o de Daniel Jadue, los principales precandidatos de oposición, ya que no comulga con las ideas de estos políticos de izquierda.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Desbordes sostuvo que "Daniel Jadue está marcando bien, se ha consolidado y uno tiene que reconocer eso y prepararse y trabajar en función de eso. También Pamela Jiles, yo escucho a analistas que dicen que es algo volátil, que es como la espuma, que sube y que al poco rato baja, no, hace rato que viene marcando y eso es un tema que hay que tener presente".

"Yo no quiero que haya un gobierno de Daniel Jadue o Pamela Jiles. Los respeto en lo personal, en lo humano, pero no quiero que gobiernen, porque sus ideas no creo que son buenas para Chile y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo todo Chile Vamos para tener una primaria lo más potente posible y que salga el o la candidata que nos represente", añadió.

En relación a los candidatos de Chile Vamos, el ex timonel de RN indicó que "Lavín no se ha desinflado, sigue estando bien y siendo el que más marca, el punto es que otros han crecido de manera sólida y eso no hay que esconderlo".

"Lo prioritario hoy día, más que la presidencial, tenemos que preocuparnos de la primera elección en la historia de gobernador regional, de las municipales y sobre todo, lo más importante, la elección de los constituyentes, que por primera vez en democracia vamos a elegir para que redacten la Constitución", indicó.

Estallido social: "Intentaron quemar La Moneda"

Desbordes también se refirió a las palabras de la ex presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, comentando que durante el estallido social "estuvo a punto de caer el Gobierno, el Congreso y el resto de las instituciones, eso es efectivo. Yo creo que no solo el Gobierno, la República. Quien habría gobernado, no lo sé, no sé quien habría llenado ese espacio".

"Hubo una ola de vandalismo (...) pero eso no fue lo que desestabilizó a nuestro sistema, fueron cientos de miles de ciudadanos pacíficos que nos dijeron 'está bueno, ya no aguanto más con estas pensiones bajas, con estos abusos, con tantas cosas'", dijo.

Para el ex ministro, "intentaron quemar el Congreso, intentaron quemar La Moneda, estuvieron a milímetros de hacerlo y ese hito obviamente puede poner en jaque cualquier sistema (...) paralizaron el país completo, Chile no funcionaba".

Sobre una posible salida del Presidente Piñera, Desbordes aseguró que "no vi a gente de Chile Vamos planteando eso".