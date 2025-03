Ossandón: Kast tiene que aprender a perder, RN es 20 veces más grande que Evópoli

El nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), recomendó en Cooperativa a su compañero de coalición, Felipe Kast (Evópoli), que "aprenda a perder", ante las críticas que le lanzó tras el cambio en la testera este miércoles.

Kast aseveró ayer que su postulación se debía meramente a un proyecto personal, por lo que el aludido se preguntó en El Diario de Cooperativa "¿qué tiene de malo tener proyectos personales? Yo supongo que él también tenía uno, por eso quería ser presidente del Senado".

Asimismo, advirtió que en su coalición "adujeron un acuerdo que no existe, y yo fui súper transparente: en la mesa donde estaban todos los senadores de derecha y centroderecha, les dije que aquí no había un acuerdo, que yo hacía un compromiso en que el próximo presidente del Senado iba a ser de derecha, porque así correspondía, pero que les iba a competir, porque estoy aburrido de que en la derecha se arreglen los nombres entre cuatro personas".

Ossandón insistió en que "gané sin entregar ninguna comisión, ni ofrecer nada de nada" al oficialismo, y cree que haber otorgado la vicepresidencia de la Cámara Alta al senador PPD Ricardo Lagos Weber "es lo mismo que ofrecieron ellos al PS" en el primer año de Gobierno del Presidente Boric, cuando el Senado estuvo a cargo de Álvaro Elizalde.

"La única diferencia es que era o Kast presidente, o yo presidente, nada más, y si Kast no ganó, tiene que aprender a perder. Aquí no ha ganado la izquierda: el presidente del Senado es de derecha, y más de derecha que él, y del partido más grande de Chile Vamos, porque somos 20 veces más grandes que Evópoli", zanjó el militante de RN.

"Querían pasar máquina al Gobierno"

Kast también acusó que la izquierda estaba celebrando el triunfo de Ossandón, a lo que éste respondió que "no sé cómo puede haber ganado la izquierda si gané yo: soy el senador de derecha que tiene más votos, y que ha dicho públicamente que apoya a Evelyn Matthei, pero que cree que en el Senado tiene que haber gobernabilidad, que no puede ser un campo de batalla para las campañas presidenciales, porque hay que cuidarlo".

El nuevo líder del Senado incluso advirtió que en la oposición "querían pasar máquina al Gobierno en un año de elecciones, y eso no me parece, porque no da gobernabilidad".

Consultado por la aparente división de la derecha en medio de la campaña de Matthei, el parlamentario aseguró que "esto no es un problema de gobernabilidad (...), aquí hay una persona que tiene experiencia, liderazgo y carácter, tiene agallas para dirigir un proyecto, y se llama Evelyn Matthei, y si los partidos se suman con su orgánica total, impecable, pero si ese partido se va a sentar en una mesa chica a decidir quién es el candidato en cada esquina, no hay nada que hacer".

"Evelyn Matthei fue senadora, y sabe perfectamente que el puesto importante es el del presidente (de la Cámara Alta); la vicepresidencia es coayudante. El que tiene la relación con el Gobierno es el presidente, por lo tanto, ese es el puesto que a ella le importaba", remarcó.

En definitiva, hizo ver que "los comités siguen igual, las comisiones donde se discuten los temas siguen igual, pero hay una diferencia: no hay máquina hacia un sector, o sea, ni una persona de izquierda puede decir que le pasaron la máquina", pues su postura es que "lo importante es que el presidente dé garantías de cuidar el Senado, que no se puede usar para una campaña, ni para la de Matthei, ni para la de (la militante PPD Carolina) Tohá, ni para ninguna".