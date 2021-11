Presidente de funcionarios del Senado, en la mira por denuncias de violencia de género y préstamos irregulares

Hasta la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta, integrada por parlamentarios de todos los comités, llegaron dos denuncias que involucran al dirigente de la Asociación de Funcionarios del Senado (Afusen), Erwin Valencia Órdenes.

Valencia es acusado de gestionar préstamos para funcionarios con descuentos por sobre el tope legal permitido, a lo que se suma una acusación presencial que concurrió a realizar a la Cámara Alta el representante de una cooperativa que lo acusa de hacer los descuentos a los trabajadores pero no pagar las deudas a la organización crediticia.

El tema fue abordado el miércoles en la comisión, donde también se analizó el otro proceso que involucra al dirigente: una denuncia de violencia de género por parte de una funcionaria del Senado. Esto último fue calificado como grave por los legisladores.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), señaló que "aquí hubo una denuncia de un señor al Senado respecto de unos descuentos que no le estaban llegando. A raíz de eso nos enteramos de que había un convenio que el Senado no conocía y tampoco se sabía que existía unos descuentos para pagar una deuda con terceros. Frente a eso se está haciendo una investigación para ver si hay o no irregularidades".

"Frente al otro hecho que también fue puesto en conocimiento del Senado, que es la denuncia de la abogada de una funcionaria por agresiones, se determinó un sumario para poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía", dijo la legisladora.

"El Senado tiene que resguardar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de las y los funcionarios y, por lo tanto, eso es lo que corresponde hacer de acuerdo a nuestros protocolos", enfatizó la líder de la corporación.

Tanto los antecedentes por violencia de género, así como las acusaciones de irregularidades en el otorgamiento y pago de préstamos, están en manos del Ministerio Público, que investiga las acciones de Valencia.

COMISIÓN PROMETIÓ LA MÁXIMA SANCIÓN POSIBLE

La Comisión de Régimen Interno destacó que de comprobarse la veracidad de los hechos denunciados aplicará la mayor sanción posible contra el líder de Afusen, al tiempo que respaldó las medidas tomadas hasta ahora por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, recalcando que éste cuenta con las facultades para dichas acciones.

El senador Guido Girardi (PPD), integrante de la instancia, afirmó que los hechos denunciados "son dos temas muy delicados. Es una situación que evidentemente genera mucha preocupación por parte de los senadores y senadoras".

"La victimización de mujeres, muchas veces la imposibilidad o la incapacidad que tienen las mujeres de denunciar estos hechos y de hacer valer sus derechos, es tremendamente grave, por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad chilena para impedir una de las mayores lacras que hay, que es la violencia a la mujer, y eso es algo que nos preocupa mucho", sostuvo el legislador.

En ese sentido, Girardi planteó que "evidentemente serán muy importantes las resoluciones que tome también el Ministerio Público, pero creo que también le corresponde al Senado hacerse parte de este proceso de investigación a través de los mecanismos legales que corresponde a esta institución".

"Nosotros hemos hecho leyes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, si eventualmente pudiera haber un caso dentro del Senado, no podría haber un doble estándar. No creo que nadie tenga un doble estándar respecto a tener una actitud de indolencia o de minimizar este tema", añadió.