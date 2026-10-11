Reforma de seguridad divide al Socialismo Democrático: Araya cuestiona al PS

El senador PPD Pedro Araya cuestionó al Partido Socialista (PS) por su decisión de rechazar la nueva reforma constitucional de seguridad propuesta por él y otros senadores en reemplazo a la iniciativa del Gobierno, calificando la postura de la tienda como una "mala señal".

La moción que ingresaron los parlamentarios Araya, Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente) excluye la polémica creación de un nuevo estado de excepción para combatir al crimen organizado y, en su lugar, modifica el actual estado de emergencia para permitir reacciones preventivas a amenazas graves.

Además, plantea elevar a rango constitucional el combate al crimen organizado y el establecimiento de regímenes penitenciarios especiales para personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo.

Sin embargo, el viernes, el Comité Central socialista emitió un escrito señalando que no apoyarán la reforma, debido a que -afirmó- amplía las causales para decretar el estado de emergencia para combatir al crimen organizado y permite restringir derechos frente a amenazas inminentes que aún no se han concretado.

"Espero que reflexionen"

Ante esto, Araya expresó que los tres puntos mencionados que sugieren como senadores "son muy razonables y están muy lejos de ser la reforma inicial que había presentado el Presidente Kast".

"Por eso yo espero que los parlamentarios reflexionen, puedan leer el texto y, una vez que lo hayan leído, nos puedan hacer las críticas técnicas y decirnos 'mira, no nos gusta esto y esto otro'. Pero de ahí a entrar a rechazar de buenas a primeras, creo que es una muy mala señal", fustigó.

"Lo único que se fortalece con esto es el crimen organizado, que ve cómo el mundo político no es capaz de ponerse de acuerdo en la manera en que se fortalece al Estado para enfrentarlos", sostuvo el militante PPD.

En paralelo, desde el Gobierno hubo llamados similares. Durante una entrevista con El Mercurio, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, pidió al Socialismo Democrático a aprobar la reforma, ya que "si opera el sentido común y la lógica, en temas de seguridad deberían tener el mismo comportamiento que tuvieron con el Gobierno anterior".

Las diferencias del PS con el Soc. Democrático

En tanto, el senador socialista Juan Luis Castro profundizó los reparos que su partido tiene contra la reforma constitucional de seguridad propuesta.

"Las diferencias que tenemos desde el Socialismo Democrático son tres, básicamente:

primero, no vemos la necesidad de ir a cambiar la Constitución para mejorar el combate al crimen organizado. Hacerlo no cambia el destino de Carabineros fallecidos, ni causa el desbaratamiento de bandas del narcotráfico o el levantamiento del secreto bancario, que son cosas distintas", indicó.

"Segundo, en las cárceles estamos dispuestos a que haya, por ley -y no por la Constitución-, segregación como hoy ya está sucediendo en las de alta seguridad; y tercero, el estado actual de emergencia, que existe como un estado de excepción, es el instrumento privilegiado y no necesita introducírsele la sospecha, amenaza o posibilidad de una nueva realidad para invocarlo", argumentó Castro.