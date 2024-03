Rincón afirma que acuerdo para renovar la mesa del Senado "ya no existe"

La timonel de Demócratas, Ximena Rincón, amenazó con desahuciar el acuerdo administrativo del Senado este martes, si es que no se respeta el cupo que -según ella- le corresponde en la Comisión de Hacienda de esa corporación.

Previo a que la Sala resuelva quiénes conformarán la nueva mesa directiva de la Cámara Alta, que estaría encabezada por un integrante del comité PPD y una vicepresidencia de Evópoli, la senadora Rincón llegó a reclamar su lugar en la mentada comisión esta mañana.

La parlamentaria remarcó que el pacto administrativo está supeditado al cumplimiento total del mismo, que involucra a las comisiones; no obstante, aunque la presidencia de Hacienda está a su nombre, está bajo la Democracia Cristiana, partido donde ella solía militar.

"En el actual estado de las cosas, el acuerdo no se está cumpliendo, y no nos sentimos obligados a ese acuerdo que ya no existe", aseveró Rincón, aunque dio margen para revertir esta decisión.

La senadora planteó que "tiene que provocarse mi integración en Hacienda; bastaría con que los que integran este comité -el Partido Comunista y el PPD- entreguen el espacio a Demócratas", es decir, los senadores Daniel Núñez y Ricardo Lagos Weber, que abandonan la instancia a partir de hoy.

Desde la DC, que ha reivindicado el cupo, su jefa de bancada, Yasna Provoste, replicó que "para no personalizarlo ni en un partido ni en personas: hay un principio que está en la negociación que es 3-2, o sea, cuando un sector tiene la presidencia, le corresponden 3, y al otro gran bloque con que el que se negoció le corresponden 2. Y ése es el principio que se mantiene inalterable, en opinión de nosotros".

Es decir, Provoste -quien es la opción de la falange para presidir esa comisión- estima que, en el caso de que Rincón asumiera ese cargo, las fuerzas quedarían en una correlación de 4 a 1.

PPD LEVANTÓ A PEDRO ARAYA

Por otra parte, y quedando poco tiempo para la sesión de Sala que debiese zanjar el asunto, el PPD decidió apoyar a Pedro Araya para presidir el Senado, después de que el timonel Jaime Quintana -quien solía respaldar a Ximena Órdenes- generara el desempate.

Considerando el conflicto en Hacienda, Araya llamó al presidente de la UDI, Javier Macaya, quien ha respaldado el reclamo de Rincón, a "reflexionar y cumplir, porque él sabe perfectamente que el PPD cumplió para permitir que (el también gremialista) Juan Antonio Coloma fuera presidente del Senado".

"En esa línea, entendemos que el tema de la Comisión de Hacienda es un tema bastante puntual que no debiera perjudicar el grueso del acuerdo, que ya se está empezando a cumplir", cerró el parlamentario en la previa.

También desde el PPD, el senador Lagos Weber coincidió que "el orden de los factores puede alterar el producto, y yo esperaría que, propuesto el nombre PPD, se apruebe por la Sala y después se resuelva el tema de la comisión".