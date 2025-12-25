Síguenos:
País | Política

Senador Castro (PS) llamó a no usar políticamente informe contralor sobre desorden financiero

Instó a "no tomarlo como una bandera de lucha de un sector versus otro, porque eso atentaría a los daños ya graves que tiene el propio Estado".

El diputado Miguel Mellado (bancada RN) criticó al Gobierno: "Les da lo mismo. ¿A qué vinieron? Si no le cambiaron la vida a los chilenos", reprochó.

Senador Castro (PS) llamó a no usar políticamente informe contralor sobre desorden financiero

El senador oficialista Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), llamó a "no usar políticamente" el informe de Contraloría que detectó un desorden financiero en 73 entidades púbilcas del país.

La revisión constató que ninguna de las mentadas instituciones aprobó la prueba de fiscalización sobre sus estados financieros por distintas razones como la ausencia de análisis de montos y de recuperación y gestión de cobro; de respaldo de patrimonio; y por recursos no rendidos.

La mayoría de estas irregularidades se detectaron en el Gobierno Central (50 entidades), seguido del mundo municipal (23). Y el impacto del desorden, según Contraloría, asciende a los 15,9 billones de pesos. 

Ante esto, Castro dijo que "lo que está en juego es la credibilidad del Estado. Ya pasó con el caso de licencias médicas durante todo este año. Ahora este nuevo informe muestra cuán frágil es el Estado y que está susceptible, incluso, de que se cometan delitos dentro de él". 

"No puede pasar de largo este informe, pero tampoco puede ser usado políticamente. Creo que en eso hay que ser extremadamente serios y no tomarlo como una bandera de lucha de un sector versus otro -oficialismo versus oposición-, porque eso sería solamente atentar a los daños ya graves que tiene el propio Estado", exhortó el senador PS. 

"Le da lo mismo" al Gobierno, afirmó Mellado

Desde la oposición, en tanto, el diputado Miguel Mellado, integrante de la bancada de Renovación Nacional, señaló que "parte de ese desorden ya fue pasado a la Fiscalía y nos parece muy bien que el Ministerio Público investigue y meta preso a quien ha metido las manos".

Sin embargo, el congresista por La Araucanía aseguró que "le da lo mismo (el tema) a esta gente que vino a gobernar, y ese es el punto principal: a qué vinieron, si no les cambiaron la vida a los chilenos". 

  • [Nota del editor] Por un error, inicialmente esta nota atribuyó la declaración del senador Juan Luis Castro al diputado Miguel Mellado. El texto ha sido actualizado para reflejar correctamente la autoría de la cita.

