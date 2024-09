Teresa Marinovic: La USS ofreció pagar a constituyentes que hicieran campaña por el Rechazo

La exconstituyente Teresa Marinovic acusó a la Universidad San Sebastián (USS) de ofrecer millonarios sueldos a sus compañeros de la Convención para que hicieran campaña por el Rechazo en el plebiscito de salida.

A través de su canal de YouTube, Marinovic abordó la polémica generada por el exorbitante sueldo que recibía la exministra Marcela Cubillos (ex-UDI) en esta casa de estudios, y señaló que otro exconvencionalle contó sobre estas supuestas ofertas de sueldo.

"Siendo yo todavía convencional, una persona convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista; una nómina de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida", relató la otrora representante del Partido Republicano.

En su acusación, dio cuenta que a esta persona se le ofreció un contrato con la USS de 2,5 millones de pesos -similar a lo que recibían como convencionales- entre julio y diciembre, una vez terminada la Convención.

"Lo primero que le pareció extraño a este convencional fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad, contra la obligación de hacer campaña, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito", afirmó Marinovic.

"Pensó, suponiendo que la desfachatez no era tanta, que quizá el ofrecimiento era adelantarle la plata, correspondiente a un semestre, para que el semestre siguiente pagara esa deuda con clases. Pero no, (le explicaron después) que no era necesario", cuestionó.

Asimismo, aseguró que este supuesto convencional se negó al ofrecimiento, "pero no había forma de hacer una denuncia, no había evidencia más que la palabra de una persona contra la otra".

"No me consta que algunos de los convencionales de la UDI o afines a la UDI hayan aceptado la propuesta, pero lo que sé es que la persona que me contó esta historia dice la verdad", cerró Marinovic.

Exconvencional Teresa Marinivic denunció que, durante la campaña del plebiscito de salida, a varios convencionales se les ofreció contratos de $2.500.000 en la USS a cambio de hacer campaña por el rechazo. pic.twitter.com/dzIRY4ywmQ — Mufasa@uc.cl (@ssuudp) September 28, 2024

Sichel llamó a "cuidar el prestigio" de los estudiantes y evitar realizar "caricaturas"

La polémica situación de Cubillos fue también abordada por Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Ñuñoa, quien llamó a "cuidar el prestigio" de los estudiantes y familias que son parte de la Universidad San Sebastián.

"Yo trabajé en la Universidad San Sebastián orgullosamente. Llegué en el 2015, (año en que) ni siquiera estaba Andrés Chadwick. Han pasado (por este plantel) más de 100 mil estudiantes, gente que seriamente eligió una buena universidad", destacó el exabanderado presidencial, que debido a esto llamó a "cuidar el prestigio de aquellos que han estudiado en una universidad".

De no hacerlo, Sichel señaló que "la izquierda va a cometer el mismo pecado que ha cometido siempre: catalogar y caricaturizar a miles de familias que han elegido esa universidad".

"Otra cosa son las razonables explicaciones que tiene que dar una universidad de cuál es su política de remuneraciones, cómo paga, por qué paga y que lo haga responsablemente. Y ayer el rector de la universidad salió a aclararlo", puntualizó.

Finalmente, el exministro de Desarrollo Social llamó a "no confundir el prestigio de una universidad, de los estudiantes que están en ella y de la gran mayoría de los profesores, con la necesidad de aclarar lo que haya que aclarar frente a la opinión pública".

Rival de Cubillos llamó a sumarse a su "alternativa" para Las Condes

Las críticas a Cubillos llegaron también por parte de una rival para la alcaldía de Las Condes, la actual concejala de esa comuna Catalina San Martín, quien afirmó que la situación de la exministra se enmarca en las "viejas prácticas de una derecha que lamentablemente nos tiene a todos totalmente cansados, hastiados".

"Nosotros esperamos ver en la política gente que se atreva a hacer las cosas bien. Esto no se trata de superioridad moral, se trata de simplemente hacer lo correcto", aseveró la candidata independiente de la centroderecha, que es apoyada por el pacto compuesto por Demócratas y Amarillos.

En esta línea, indicó que "entendiendo también que las únicas candidatas de la centro-derecha en este minuto somos ella y yo, yo espero e invito de verdad a los vecinos de Las Condes a que se sumen a esta alternativa".

"Tenemos todo para ganar, toda la fuerza, cada vez se está sumando más gente para quienes son de centro, de quienes son de centro-derecha, incluso para quienes son de centro-izquierda tienen la oportunidad acá de tener una alcaldesa que va a estar abocada al servicio de los vecinos", cerró San Martín.