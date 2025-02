Chile anotó un retroceso de tres lugares en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elaboró el organismo Transparencia Internacional, en un ranking que este año estuvo marcado por importantes caídas de México y Paraguay.

Durante 2023 el país ocupó el puesto 29° en el mencionado listado, pero este año se situó en el lugar 32° del ranking, por lo que se mantiene como el segundo país de Latinoamérica mejor evaluado después de Uruguay (13°).

Entre los mejores evaluados en la región también se encuentra Costa Rica y Cuba, ubicados en los puestos 42° y 82° del listado, respectivamente.

