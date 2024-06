Secreto bancario: Matthei estima que "la mayoría" de la derecha está a favor de levantarlo

La presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei, estimó que "la mayoría" de la derecha sí estaría por apoyar el debatido levantamiento del secreto bancario, que se incluye en el proyecto de ley de inteligencia económica con que el Gobierno busca fortalecer el seguimiento de la "ruta del dinero" del crimen organizado.

"Yo creo que la mayoría de nuestro sector estaría por votar (a favor). Yo no lo he conversado con ellos, pero esa es mi impresión", dijo la actual alcaldesa de Providencia este jueves en el matinal de Canal 13.

Esta semana ya había asegurado que Chile Vamos está dispuesto a respaldar el proyecto, pero con "algunas condiciones", apuntando sus dardos al Servicio de Impuestos Internos.

La jefa comunal ha recordado las investigaciones del SII por financiamiento ilegal de la política en la década pasada, y acusado que, luego de que empezaron a salir involucrados figuras de la izquierda, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue "removido al entonces director Michel Jorratt". Por ello, advierte que esta información "no se lo vamos a dar a un director que puede hacer lo que quiere, y que si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven".

Un planteamiento que reiteró hoy en la referida entrevista televisiva.

Si bien observa disposición en la derecha, aseguró que "la pelota está en manos del Gobierno: que ellos propongan un nombramiento decente del director del Servicio Impuesto Internos si le vamos a dar estas facultades tan potentes; porque de otra manera el SII va a ser la 'mano armada' del Gobierno para investigar a los que son oposición".

LEY ENTREGA FACULTAD A LA UAF, NO AL SII

El mismo punto de vista planteó en El Primer Café de Cooperativa Pablo Eguiguren, asesor en los gobiernos de Sebastián Piñera y hoy director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento vinculado a la UDI.

"Si uno no confía en que su banco va a mantener su privacidad, tú te cambias de banco. Pero si uno no confía en el Gobierno de turno o en el señor del Servicio de Impuestos Internos, no nos podemos cambiar de país, entonces estamos en un problema", apuntó.

"Por eso creo que avanzar en esto no me parece razonable. Y si queremos perseguir el crimen organizado, hagámoslo, pero hagámoslo tal como se hace (actualmente) para pinchar los teléfonos o para allanar una casa, previa autorización de un juez. Yo no veo cuál es el problema aquí de que es necesario hacer un cambio", insistió.

Sin embargo, el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia y Análisis Económicos, integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el SII y el Servicio Nacional de Aduanas, no le entrega la mentada facultad a Impuestos Internos.

La iniciativa establece que el organismo que podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, ante actividades sospechosas vinculadas al crimen organizado o lavado de activos, es la UAF, y deberá ser respecto a operaciones ya reportadas o detectadas.

Asimismo, las indicaciones del Ejecutivo precisan que "si los antecedentes que se soliciten estuvieren amparados por el secreto bancario, la solicitud (de alzamiento) deberá ser realizada por el Director (de la UAF) mediante resolución fundada y secreta, previo requerimiento de quien ejerza la jefatura de la división a cargo de la inteligencia financiera".

El texto puntualiza también que la información recabada solo será conocida por el director de la Unidad y los funcionarios del departamento a cargo del análisis, y deberá mantenerse permanentemente secreta. De hecho, quienes la conocen, si llegasen a dejar sus cargos en ese organismo, se arriesgan a penas de cinco años de cárcel si las difundieran fuera de esas funciones.

IVÁN FLORES LE COBRARÁ LA PALABRA

Por su parte, el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, donde permanece el proyecto, aún en primer trámite, adelantó que le cobrará la palabra a Matthei.

"Si doña Evelyn, la candidata de la derecha, dice que tendría los votos de la mayoría de la oposición para levantar el secreto bancario en aquellos proyectos que persiguen el crimen organizado, entonces veremos si es capaz de asegurar los votos en los proyectos que estamos tramitando", subrayó.

"Así se hacen las cosas. Si ella es la candidata de la derecha, entonces que la derecha vote por levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el crimen organizado. Esperamos que pueda", emplazó.

Se espera que la comisión termine de votar el texto el próximo martes.

Donde sí se le entregan facultades en ese sentido al SII es en el proyecto de cumplimiento tributario, ya aprobado en la Cámara Baja y que se encuentra actualmente en el Senado. Esta iniciativa, cuyo objetivo es combatir la elusión de impuestos, mantiene el procedimiento judicial vigente, pero traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse en tribunales al alzamiento del secreto bancario.