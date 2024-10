Fotos de Cathy Barriga le causan más problemas a la directiva UDI

El nuevo agregado farandulero de la trenza político-judicial que protagoniza la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga -imputada por fraude al Fisco- vuelve a causar "olas internas" en la UDI, el partido que la apoyó en su gestión y en el que milita su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.

Luego de que la propia Barriga revelara que inició la venta de fotos para adultos a través de una plataforma online, la directiva del gremialismo debió enfrentar a la prensa, aunque el timonel Guillermo Ramírez optó por calificar el hecho como algo relativo al "ámbito privado".

"Sobre si participa o no en ciertas aplicaciones, eso escapa absolutamente a mí", aseguró el también parlamentario.

Sin embargo, otro diputado UDI, Álvaro Carter, replica que la actualidad de Barriga "le hace mal no solo al partido, sino que a toda la derecha"".

"Estamos viviendo un problema en la ética y moral de nuestro país y, si bien cada uno tiene derecho a poder decidir qué hacer con su cuerpo y qué mostrar y no mostrar, creo que durante mucho tiempo ha habido representantes de la UDI que han hablado de todo tipo de cosas, y que hoy día no se haga cargo la UDI y no diga nada, creo que le hace mal no solamente a este partido, sino que también a toda la derecha", afirmó el también hermano del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Para el legislador, "hace tres años atrás, el mismo partido político que hoy día guarda silencio, por encuestas hablaba de que era precandidata presidencial".

"Creo que realmente este es un aprendizaje hacia el futuro, a quiénes vamos a apoyar, quiénes son los que tienen que ser candidatos. No puede un partido político, sea de derecha o de izquierda, quedarse callado y no decir nada frente a lo que está sucediendo", sentenció.