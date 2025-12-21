Guillermo Ramírez (UDI): Si yo fuera Presidente, no apoyaría a Bachelet en la ONU

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó este domingo que si él fuera Mandatario no apoyaría la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Nacionales Unidas (ONU), pero aseguró que respaldarán lo que decida José Antonio Kast.

A una semana de la victoria en el balotaje, el Presidente electo aprovechó estos días para reunirse con diferentes figuras políticas, entre ellas el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y señaló que espera reunirse con Bachelet antes de Navidad, cita en la que esperan abordar la candidatura a la ONU.

Hasta el momento, el republicano solo ha mencionado que su apoyo depende de "lo que sea mejor para Chile". No obstante, el líder gremialista señaló en Mesa Central de Canal 13 que él no apoyaría a la exjefa de Estado si fuera Mandatario.

"El presidente Kast es no solamente el jefe de gobierno, es el jefe de Estado. Eso va más allá de la política contingente en la que estamos sumidos los partidos políticos. Nosotros no vamos a intentar influenciar la opinión del Presidente electo de ninguna manera, nosotros vamos a acatar lo que él decida", planteó Ramírez.

Sin embargo, planteó: "La pregunta me dice, ¿si yo fuera presidente qué haría? Yo no la apoyaría, pero esa decisión no es mía y no vamos a tratar de interferir en lo que el presidente electo decida. Nosotros vamos a apoyar lo que él diga, sea apoyarla o no, porque él es el jefe de Estado y por lo tanto eso es lo que corresponde".

"Para la UDI, por supuesto que Michelle Bachelet es una figura muy lejana, creemos que su segundo Gobierno fue realmente malo y fue el inicio de la decadencia que ha vivido Chile en los últimos años, pero la decisión es del presidente Kast", argumentó.

Republicanos desdramatizó foto de Kast con motosierra de Milei

Por otro lado, una de las controversias que marcó la primera semana de José Antonio Kast como Presidente electo fue su viaje a Argentina y su reunión con Javier Milei, donde posó con la motosierra el gobernante trasandino.

Sin embargo, desde el Partido Republicano desdramatizaron la situación y señalaron que no significa que Kast tomará el mismo tono del libertario.

"Con respecto a la foto de la motosierra, también José Antonio Kast fue bastante claro en decir que es más bien anecdótico en razón de que si fuera otro mandatario y el mandatario lo quisiera mostrar los principales logros de su gobierno, él estaría dispuesto a tomarse una fotografía", dijo la diputada Javiera Rodríguez.

"Ahora, hay muchas cosas que mirar de Argentina, pero es un país con realidad diferente, con otra cultura. Son muy cercanos en términos ideológicos, pero la cultura chilena versus la argentina es muy diferente", sostuvo.