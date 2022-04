Juan Antonio Coloma: "No veo a nadie entusiasmado con el Apruebo"

El senador UDI y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, lanzó una critica al trabajo que ha llevado a cabo la Convención Constitucional y aseguró que "no veo a nadie entusiasmado con el Apruebo".

En entrevista con La Tercera, el parlamentario dijo que "he visto a muchos que votaron Apruebo muy desilusionados. Y lo que la gente está diciendo es por qué no buscamos otro camino".

Coloma, quien fue clave en la negociación que dio paso al acuerdo que inició el proceso constituyente, detalló que en mayo" tenemos que tomar una decisión junto con los constituyentes. Escuchando, creo que lo razonable es entender que la gente está planteando que hay que incorporar que el Rechazo se identifique con un proceso de cambio razonable. No sé cómo, pero es parte de los análisis".

Asimismo, afirmó que "la Constituyente hasta ahora no ha dado ni remotamente el ancho que se le pedía. Por más que lo pienso, está claro que a la mayoría de la Constituyente no le interesa construir la casa de todos, sino que algo distinto: rupturista, hacer un Chile nuevo que es identitario, plurinacional, desigual y diferenciador entre chilenos. Me impacta que a un poco más de un millón de chilenos, que vienen de los pueblos originarios, se le entreguen más derechos que a los 17 millones restantes".

"Yo recuerdo que la lógica fue la de mejorar los derechos sociales, y se ha transformado -y no sé de dónde surge- en algo distinto. Con modificaciones existenciales al Poder Judicial, que es un gran contrapeso al gobierno, que en la práctica lo debilita; con un cambio total en las reglas del Estado respecto del contrapeso del Presidente, que va a tener mucho más poder, y la eliminación del Senado, que no sé dónde estuvo en la discusión previa y por qué se radica ahí la raíz de los problemas", comentó.

MARIO MARCEL Y EL QUINTO RETIRO

El parlamentario además tuvo palabras para la situación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la discusión de un quinto retiro.

"Para Mario Marcel es la gran prueba de fuego lo que ocurra con el quinto retiro. Tanto en su resultado final, porque de una eventual aprobación todo el plan que ha expuesto en las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado -enfrentar la inflación, pensiones- se desmorona. Y de un punto de vista de un gobierno que va partiendo, se apruebe o no, lo que vote el oficialismo para Marcel es decisivo. Porque de alguna manera se va a ver si va a tener capacidad de congregar en materia económica o no va a tener opción.

Aseguró que no ve al ministro con tanta compañía como debería y de aprobarse el quinto retiro, quedaría muy debilitado políticamente, ya que ha sido explicito en recalcar su negativa ante esta medida.

"Si hay parlamentarios oficialistas que votan a favor del quinto retiro quiere decir que la coalición de gobierno no está a la altura de su responsabilidad. Y si a un mes de iniciado el gobierno no tiene afiatado al menos a su equipo básico, vamos a tener problemas grandes", zanjó.