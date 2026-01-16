Matthei: Si somos fieles a nuestros principios, la UDI volverá a ser protagonista en Chile

La excandidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei reapareció esta jornada en el Consejo directivo ampliado que celebra la UDI desde el jueves, y llamó a su partido a "ser fieles" a sus principios y a "actuar con convicción y unidad" en los próximos cuatro años del Gobierno republicano, ya que así volverán "a ser protagonistas del futuro de Chile".

La otrora alcaldesa de Providencia recibió un reconocimiento en la cita -a la que, en la víspera, asistió el Presidente electo, José Antonio Kast-, donde expresó: "Quiero hablar de algo mucho más profundo y más exigente. Quiero hablar de lealtad a nuestros principios, nuestra historia y, sobre todo, lealtad a Chile".

"Nuestros principios no son un recuerdo del pasado. Hoy son más necesarios que nunca, porque Chile vive una crisis muy profunda de seguridad, donde el miedo se instaló en los barrios; de gestión, donde la improvisación, el desconocimiento y la consigna reemplazó a la experiencia; y donde la seriedad fue reemplazada por la promesa fácil y, muchas veces, falsa", dijo Matthei.

"Frente a eso, nuestra obligación no es acomodarnos al clima del momento, sino decir la verdad, aunque cueste y aunque se pierdan votos. Es defender nuestras convicciones, aunque incomode, y (hay que) ofrecerle a Chile un camino serio, firme y esperanzador", indicó la exministra del Trabajo.

"Ser leales a la UDI no significa obedecer a personas, sino a principios que nos exigen coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos (...). Hoy Chile necesita claridad, liderazgos firmes, equipos con experiencia y una visión de futuro que no dependa del aplauso fácil ni de la encuesta de la semana. Necesita una derecha que no tenga complejos en defender el orden, la ley y la autoridad democrática", enfatizó Matthei.

"Lo difícil, y lo verdaderamente valioso, es ser leal cuando hay tensiones, cuando hay dudas y cuando hay presión externa. Hoy les quiero decir con claridad: nuestra primera y última lealtad es con Chile. Y esa lealtad se expresa siendo fieles a los principios que nos dieron origen", añadió.

"Si somos fieles a nuestros principios, Chile lo va a notar. Si somos coherentes, la ciudadanía lo va a reconocer. Y si actuamos con convicción y unidad, la UDI volverá a ser protagonista del futuro de Chile. Los invito, con humildad pero con firmeza, a renovar ese compromiso", remató Matthei.