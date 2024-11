Winter dijo haber sufrido acoso similar al que abogado reveló contra Boric

El diputado Gonzalo Winter, miembro del Frente Amplio, abordó este martes, en El Primer Café, la denuncia por presunto "acoso sexual" y "difusión de registros de imágenes privadas" contra el Presidente Gabriel Boric.

Previamente, en conferencia de prensa, el abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela Saldías, negó que los hechos denunciados ocurrieran y aseguró que el Jefe de Estado fue víctima del asedio de la misma persona que luego presentó la demanda.

El legista sostuvo que entre julio de 2013 y julio de 2014, el hoy Presidente fue "víctima de un acoso sistemático -vía correo electrónico- por parte de una mujer mayor de edad que conoció en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas".

Boric recibió hasta 25 e-mails provenientes de distintas direcciones enviados por la misma persona.

Consultado por este tema, Winter señaló que "he estado viendo los correos y yo he sido víctima de situaciones de estas características, en distintas intensidades, y es un tema que yo creo que está un tanto silenciado en nuestra sociedad y que es muy jodido de analizar. Para mí, por lo que se puede alcanzar a ver de los correos, todo indica que el Presidente fue víctima de una situación de acoso".

El diputado afirmó que "cuando uno recibe correos todos los días o día por medio de una persona a la cual uno no le contesta los correos y en donde entre medio amenaza con quitarse la vida y cosas por el estilo, es una situación muy compleja de administrar y no es ni graciosa ni cómoda ni fácil como para tirarla como lo escucho hoy día en la televisión, que decían: 'Bueno, es una mujer enamorada, a quién se le puede juzgar por sus sentimientos'. No pues, constituye una situación de acoso".

"A mí me pasó que iba a mi trabajo a visitarme, a verme. Entonces, es acoso, independiente de la virulencia o del contenido sexualmente explícito de los correos", enfatizó.

Isidro Solís: "La denuncia es afortunadamente más concreta y va a ser súper fácil de probar"

A su turno en El Primer Café, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, recomendó "prudencia" para analizar el "episodio bastante confuso" que involucra al Presidente Boric, aunque sí dijo que, preliminarmente, el caso "parece más 'Bebé Reno'".

El exministro de Justicia afirmó que "la denuncia (de la mujer contra el Mandatario) no es respecto de haber sufrido o no haber sufrido un acoso; la denuncia es afortunadamente más concreta y va a ser súper fácil de probar y, por lo tanto, que la Fiscalía haga muy rápido su investigación y nos entregue un veredicto".

RN: "El Presidente, ¿está preocupado de gobernar o por su defensa?"



Desde Chile Vamos, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, opinó que la denuncia contra Boric "viene a poner más tela de juicio sobre La Moneda, sobre el Gobierno".

"Hoy día, apenas hemos terminado una elección, conocemos estos antecedentes, que obviamente que hay que tener demasiada prudencia sobre la denuncia, la querella, pero efectivamente, de nuevo, ¿cómo el Gobierno hoy día se planta? ¿En qué está pensando el Presidente? ¿Quién va a gobernar en este tiempo? Más cuando el país está en una situación tan frágil, con tantas cosas por hacer, en un Gobierno que entra, además, a su último año, donde el próximo año, con las elecciones parlamentarias y presidenciales, va a ser muy difícil que logren algo", sostuvo la dirigenta.

"Hoy día, el Presidente, ¿está preocupado de gobernar, de qué vamos a sacar adelante, o está preocupado por su defensa?", agregó.

En respuesta a Balladares, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aseguró que "ahí está de manifiesto, de forma explícita, lo que es una línea política de asfixiar, de ahogar, de producir desgobierno" por parte de la oposición.

El timonel reconoció que este tipo de denuncias "son situaciones muy complicadas y muy complejas de tratar, porque las expectativas que se plantean de las partes son absolutamente distintas, no hay punto de conexión, y, por lo mismo, yo creo que, primero, la mejor forma de tratar (el caso) es precisando en forma muy clara, y en eso yo asumo absolutamente las palabras que ha dicho el abogado del Presidente".

"Aquí hay una provocación de acoso, en ese plano, de lo cual hay que hacer todas las precisiones que dejen claridad absoluta respecto a la no responsabilidad del Presidente Gabriel Boric y depositar una confianza en una cierta convivencia en que las personas tengan bases elementales de respeto al tratar temas tan complicados como este", indicó Carmona.

"Yo espero que los anuncios que ha dado el abogado y las presentaciones que ha hecho en la Fiscalía de Magallanes sean ágiles, no tomen tiempos de dilatación innecesarios, porque no solo está en cuestión lo que hace esta persona con su denuncia o con su hecho público en donde estuvo involucrada; es enlodar una figura de una persona que hoy día ostenta el cargo más importante de Chile", subrayó el líder PC.