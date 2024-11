Abogado de Boric ratificó que hubo "entrega totalmente formal de la denuncia"

Jonatan Valenzuela, abogado del Presidente Gabriel Boric, aclaró este jueves que fue su colega Miguel Schürmann quien dio con la denuncia por filtración de imágenes explícitas, investigada por la Fiscalía Regional de Magallanes.

En la última jornada, la oposición arremetió contra el Gobierno por supuestamente haber accedido a una causa reservada, e incluso la bancada de diputados de la UDI dijo que oficiará a la Contraloría por esta presunta intromisión.

Durante un breve punto de prensa afuera de su despacho esta mañana, Valenzuela sostuvo que Schürmann -representante del exministro Giorgio Jackson- "dio una explicación en medios bastante detallada ayer sobre la metodología que utilizó para realizar esa detección en la causa en que yo actúo como abogado".

En concreto, en declaraciones a La Segunda, Schürmann detalló que el caso se supo mediante un procedimiento de búsqueda diario, realizada con el RUT del Mandatario en el Sistema de Información y Atención a Usuarios de la Fiscalía.

Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema, desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, y éste arroja el código más reciente. "Luego de eso, solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la última forma de obtener información de la causa", puntualizó en el vespertino.

Valenzuela reafirmó hoy que este proceso finalizó con "una entrega totalmente formal de la denuncia el 24 de septiembre", específicamente de una copia de la acusación, al equipo jurídico del Presidente.

No obstante, igualmente fue consultado por la prensa respecto de una posible filtración desde el Ministerio Público, de modo que insistió en que "de manera totalmente transparente y legítima, se realizan búsquedas de información que puedan ser de relevancia, y es totalmente conocido cómo fue la entrega de la denuncia en este caso concreto".

"Respecto de las filtraciones (de la causa), eso es resorte de la Fiscalía y ella tomará sus propias decisiones (...) entiendo que han tomado decisiones a ese respecto que me parecen justificadas", cerró.

Boric participó de "diligencia voluntaria"

También profundizó sobre la "diligencia voluntaria" en la cual participó el Mandatario la tarde de ayer, en el domicilio particular de Valenzuela, revelada en la víspera mediante un comunicado de Presidencia.

El procedimiento tuvo que ver con "la entrega de correos electrónicos que ya han sido aludidos en esta causa, y se inscribe en el marco de los esfuerzos de total esclarecimiento, coordinado con la Fiscalía, para revisarse prontamente, y así se hizo ayer", sostuvo el abogado.

Ha trascendido que la diligencia tuvo lugar después de que el representante de Boric estuviese reunido por casi una hora con el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, en dependencias del Ministerio Público.

Críticas opositoras y oficialistas

Estas explicaciones no han logrado acallar las críticas de la oposición.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) afirmó que "la explicación del Presidente no es muy buena. Nosotros esperamos que acá el Gobierno actúe con más transparencia".

"Nosotros lo que hemos denunciado es un mal manejo que ha tenido el Gobierno respecto de aquellas situaciones que complican a la Presidencia de la República, complican a su gabinete y no lo difunden transparentemente. No me quiero meter en el mérito de la denuncia. Lo que sí cuestionamos nosotros es que este Gobierno cada vez que lo pillan actúa y tiene que salir a pedir perdón", dijo el parlamentario.

"Nosotros esperaríamos que el Presidente de la República hubiera cuidado la institución de la Presidencia. La Presidencia de la República debe protegerse siempre y salir a defenderse con fuerza", añadió.

La diputada Camila Flores (RN) planteó que "me parece realmente increíble que el Presidente de la República siga validando a una de las peores vocerías que ha tenido Camila Vallejo en el último tiempo, porque lo único que hizo fue enredar más la situación del Presidente de la República, porque develó una práctica que es ilegal en nuestro país, ¿Qué es eso de andar pesquisando causas judiciales?".

"Más allá de eso, me parece que lo que dijo es lo correcto, él no puede utilizar su cargo como Presidente de la República para venir a defenderse de las imputaciones eventuales que se le hacen, pero sí era algo que iba a tener que hablar", agregó.

En el oficialismo, el diputado PPD Raúl Soto comentó que "hay una descordinación evidente entre el equipo de Presidencia, la vocería de Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer. ¿Qué está pasando ahí? Las cosas no se coordinan, no se conversan, no se comunican de forma adecuada en los procesos de toma de decisiones".

"Lo desconozco, eso lo tiene que evaluar el Presidente de la República, pero evidentemente en esa cadena de proceso de toma de decisiones existe un serio problema que está fallando y que está generando crisis más que controlando y solucionando las crisis", sentenció.

Boric declina hablar de denuncia

En el marco de una ceremonia de entrega de viviendas en Colina, el Presidente realizó esta mañana su primera aparición pública desde que el lunes por la noche se conociera la denuncia.

"Quiero partir estas palabras muy brevemente en relación a lo que se ha ventilado durante los últimos días de una denuncia presentada. Quiero decir que ya se han referido muy claramente la vocera de Gobierno y mi abogado y hoy estoy aquí para ocuparnos de lo que realmente le importa a los chilenos y chilenas: que las instituciones hagan su trabajo, que el Gobierno gobierne, que las autoridades estemos desplegadas en terreno cumpliéndole a la gente, cumpliéndole a nuestro pueblo", dijo el Jefe de Estado.

Más tarde, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, volvió a ratificar que "el conocimiento de esa denuncia se obtuvo a través del sistema de información: el Presidente de la República tiene mandato a uno de sus abogados para el seguimiento de las causas que son de público conocimiento".

"Es una gestión que han desarrollado los abogados del Presidente: ellos fueron los que comunicaron, no fue una gestión directa de la Presidencia. La ejecución de la misma se desarrolló de acuerdo con los mecanismos de búsqueda que ellos desempeñan en el ejercicio de la profesión", remarcó.