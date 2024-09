El Presidente Gabriel Boric asistió al tradicional Te Deum evangélico celebrado durante la mañana de este domingo en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, y admitió que pese a que no tiene "el don de la fe, siento esta tremenda energía" de quienes "oran por el país".

"Es estremecedor poder constatar la fe de tanta gente que, además con tanta entrega y cariño, agradece a Chile y ora por Chile", reconoció el Mandatario, que además posteó algo similar en su cuenta de X.

"Yo lo he dicho antes: no tengo el don de la fe, pero siento esta tremenda energía que, quienes sí la tienen, me transmiten, además de las tremendas vibras de apoyo que están en sus oraciones", agregó en la instancia el jefe de Estado.

"Llorar por Chile es llorar por todos nosotros, entonces esto es algo que yo agradezco profundamente y la pasión que tienen acá es emocionante, estremecedora y hace bien", valoró.

Por último, Boric se refirió al eventual retraso de la agenda legislativa debido al anuncio del levantamiento de acusaciones constitucionales en contra de magistrados de la Corte Suprema, e indicó que el Legislativo "siempre tiene la obligación de sacar adelante su tarea".