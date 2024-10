Boric por similitud entre FES y fórmula Piñera: "Cuesta entender que se plantee como crítica"

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles las críticas que apuntan a la similitud entre su anunciado proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), con la iniciativa presentada por el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

En el palacio de La Moneda, el Mandatario expresó que "yo esperaría que sea un motivo de virtud y de encuentro que entre personas que piensan distinto, o entre sectores que piensan distinto, logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen".

"Me cuesta entender que eso se plantee como una crítica. Este es un proyecto responsable, que no importa nuevos recursos del Fisco, (y que) ha sido trabajado largamente con diferentes sectores. Es legítimo que haya críticas, pero yo lo que pido es que cuando haya puntos de encuentro esto sea motivo de alegría y no de enojo o tratar de hacer una cuña a partir de eso. Yo me alegro de aquello", manifestó.

Una de las personas que plantearon estas críticas fue la hija del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, quien señaló en su cuenta de X que "hay que tener más visión de Estado.... Y también más consciencia de la importancia del trabajo bien hecho para beneficio de todos, especialmente de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado 12 años".

La iniciativa fue ingresada anoche a la Cámara de Diputados, y será revisada durante esta jornada por la Sala.