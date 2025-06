Boric reafirma rechazo a ataque de EE.UU. a Irán: "Los principios nunca son apresurados"

El Presidente Gabriel Boric abordó este lunes las críticas de la oposición a raíz de su declaración en la que condenó el ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares de Irán y acusó que Donald Trump vulnera el derecho internacional.

"Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EE.UU. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos", publicó el Mandatario en su cuenta de X tras el bombardeo estadounidense.

Durante esta mañana, el Presidente Boric compartió con un grupo de niñas y niños de un jardín infantil que visitó La Moneda, donde también se encontraban la prensa que cubre el Palacio, que aprovechó la instancia para consultarle brevemente acerca de su postura.

"Los principios nunca son apresurados", respondió el jefe de Estado a los periodistas presentes, respaldando su posición inicial de condenar el ataque estadounidense al país persa.

Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU.



Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias.

Posteriormente, el canciller Alberto Van Klaveren observó que "el Presidente dispuso de los mismos antecedentes que otros gobernantes" para responder a la ofensiva, "y yo creo que si tomamos en cuenta la diferencia de ahora, la reacción del Presidente fue natural y coincidente con la reacción de otros jefes de Estado y de Gobierno".

Según el ministro, "es normal" pronunciarse de esta manera contra el conflicto: "Vivimos tiempos distintos a los tradicionales, y los jefes de Estado y de Gobierno se expresan directamente. Basta revisar las redes sociales para darse cuenta de eso".

De todos modos, parlamentarios de Chile Vamos solicitaron una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja para abordar la controversia.

Heraldo Muñoz pide que Cancillería se encargue del asunto

Desde el oficialismo, que tampoco coincide por completo con las declaraciones de Boric, el excanciller Heraldo Muñoz (PS) planteó que "evidentemente, el Presidente conduce la política exterior, como establece la propia Constitución. Ahora bien, creo que en adelante, es mejor que el tema, por ser especialmente complejo, quede en manos de la Cancillería".

También manifestó sus reparos por una eventual cercanía entre Chile y el grupo Brics, integrado por Irán y China, en la previa de la cumbre de estos líderes, que se realizará el 6 y 7 de julio en Brasil, y contará con la presencia del Mandatario.

"Sin perjuicio de que me parece razonable que el Presidente asista, especialmente por la relación con Brasil, Chile no debiera ingresar como miembro. Entre otras razones para no ingresar, este grupo liderado por China pretende sustituir el dólar por una moneda alternativa, que es una línea roja para EE.UU., y creo que Chile debe tener una actitud de autonomía inteligente respecto a tanto EE.UU., como a China", remató el líder oficialista.

Posible impacto económico del conflicto en Medio Oriente

Por otro lado, si bien el ataque estadounidense todavía no genera un efecto notable en las bolsas de valores, existe inquietud por un posible aumento del precio de los combustibles, especialmente después de que el Parlamento iraní solicitara a su gobierno cerrar el estrecho de Ormuz.

"El principal foco es ver cómo estas tensiones afectan los suministros de petróleo. Se ha mencionado en este sentido Ormuz como una fuente de preocupación, porque pasa el 20% del petróleo por ahí. Entonces, lo que pase en materia de abastecimiento de petróleo por el estrecho de Ormuz va a ser lo que marque la semana", comentó en El Diario de Cooperativa el gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Luis Opazo.

Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso paños fríos: "Siempre tenemos que recordar que tenemos nuestro Mecanismo de Estabilización de Precios de las gasolinas y del petróleo diésel. Eso le pone un límite a los ajustes semanales, y cuenta con recursos para operar de manera significativa durante este año", destacó.